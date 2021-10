Paludisme : comment le vaccin va changer la vie des Africains pour toujours

"J'étais entouré par le paludisme. Tous mes amis l'avaient, je l'avais, mes frères et sœurs et mes parents aussi."

La maladie est désormais sous contrôle dans la plupart des continents, sauf en Afrique, où plus de 260 000 enfants en sont morts en 2019.

"Quand je l'ai entendu pour la première fois, c'était tellement excitant. La technologie définit le monde moderne et des solutions comme les vaccins ont déjà sauvé le monde de la polio, de la rougeole et même du Covid-19."

Le paludisme est un parasite propagé par les moustiques, qui tue principalement les bébés et les enfants en bas âge.

La mise au point d'un vaccin après 100 ans d'efforts est considérée comme l'une des plus grandes réussites de la médecine.

"Mes parents étaient à l'étranger et j'étais le seul, et j'avais environ 17 ou 18 ans", raconte-t-il.

"C'était au milieu de la nuit, elle a commencé à pleurer, à vomir, sa température était élevée et elle ne pouvait même pas me voir", témoigne-t-il.

"Je me suis précipité à l'hôpital et ils l'ont mise sous oxygène, sous perfusion et ont fait des tests", poursuit-il.