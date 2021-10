Covid en RD Congo : comment les fonds ont disparu, selon un rapport

Le Congo Research Group, basé à l'université de New York, affirme que plusieurs nouveaux comités ont été mis en place, qui ont coûté plus d'argent mais n'ont pas réussi à résoudre les problèmes.

Selon les estimations, environ 0,1 % des 89 millions d'habitants du pays ont été vaccinés. À ce jour, selon l'OMS, plus de 57 000 personnes ont contracté le coronavirus en RD Congo et 1 086 d'entre elles sont décédées.

Parmi les difficultés rencontrées, citons la dépendance à l'égard du système Covax, souvent critiqué, un système de santé sous-financé déjà ravagé par des épidémies simultanées de rougeole, d'Ebola et de choléra, la méfiance généralisée à l'égard des autorités et le conflit entre le gouvernement et les groupes armés dans l'est du pays.