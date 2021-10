Littérature : comment les Somaliennes brisent la tradition pour écrire des romans

il y a une heure

Nadifa Mohamed a été sélectionnée pour le prix Man Booker pour The Fortune Men

Ali Farah me dit que c'est parce qu'elles ont "plus d'espace" en dehors de la Somalie pour poursuivre leurs ambitions littéraires - libérées des attentes culturelles qui leur sont imposées dans une société dominée par les hommes.

Et qui plus est, leur liberté d'écrire vient du fait qu'elles trouvent leur voix dans des langues coloniales comme l'italien et l'anglais qu'elles ont fait leurs.