L'architecture emblématique de l'Afrique en 12 bâtiments

Voici 12 des entrées les plus innovantes, historiques et emblématiques :

1) Tombes de Kasubi, Ouganda - 1882

Couvrant des hectares de terres agricoles dans la capitale ougandaise, Kampala, le complexe royal de Kasubi est le lieu de sépulture des monarques du royaume du Buganda. Il a été construit principalement en bois et autres matériaux organiques. L'intérieur est conçu pour reproduire une forêt sacrée et est surmonté de 52 anneaux circulaires pour représenter chacun des 52 clans du Buganda.

2) Marché de Lideta, Éthiopie - 2017

3) Complexe Hikma, Niger - 2018

"C'est clairement un bâtiment contemporain qui est profondément ancré dans la tradition nigérienne", a déclaré l'architecte allemand à la BBC. "Non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan technique, car il s'appuie sur des techniques de construction et des matériaux traditionnels anciens."

4) Centre des visiteurs de Maropeng, Afrique du Sud - 2006

5) Pyramides de Meroë, Soudan - 300 avant J.-C.

Ce site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco était autrefois la capitale de l'ancien empire koushite et les fouilles ont révélé les vestiges de palais, de temples et de thermes royaux.

Au Lesotho, le "litema" est une décoration murale comprenant des éléments de gravure, de mosaïque et de relief sur les façades des maisons. Construite en briques de terre et en plâtre, cette maison est peinte dans les couleurs traditionnelles de l'ocre rouge pour symboliser le sang de la fertilité et du sacrifice, du blanc pour représenter la pureté et la paix, et du noir pour faire référence aux ancêtres et à la promesse de pluie symbolisée par les "nuages de pluie sombres".