Agnes Tirop : l'athlète kényane poignardée à son domicile, son mari suspecté

il y a 46 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Kényane Agnes Tirop a battu le record du monde de la course sur route de 10 km pour femmes en Allemagne en septembre.

L'athlète kényane, détentrice du record du monde, Agnes Tirop a été retrouvée morte poignardée à son domicile dans la ville d'Iten, dans l'ouest du pays.

La police considère son mari comme le suspect principal.

La double médaillée de bronze des Championnats du monde d'athlétisme, qui a terminé quatrième de la finale olympique du 5 000 m il y a deux mois, avait 25 ans.

Le mois dernier, Tirop a établi le record du monde de la course sur route de 10 km réservée aux femmes en Allemagne.

Une enquête criminelle est en cours sur sa mort, et la police a indiqué que son mari était porté disparu.

Mercredi, des enquêteurs se sont rendus au domicile de Mme Tirop, dont la disparition a été signalée par son père mardi soir.

"Lorsque [la police] est entrée dans la maison, elle a trouvé Tirop sur le lit et il y avait une mare de sang sur le sol", rapporte Tom Makori, chef de la police de la région.

"Ils ont vu qu'elle avait été poignardée dans le cou, ce qui nous a conduit à penser qu'il s'agissait d'un coup de couteau, et nous pensons que c'est ce qui a causé sa mort".

"Son mari est toujours en fuite, et les enquêtes préliminaires nous indiquent que son mari est un suspect car il est introuvable. La police essaie de retrouver son mari pour qu'il puisse expliquer ce qui est arrivé à Tirop."

Makori ajoute que la police pense que la vidéosurveillance de la maison pourrait les aider dans leur enquête.

Tirop a également reçu un coup de couteau à l'estomac, déclarent des sources à la BBC.

"L'athlétisme kenyan est bouleversé par la mort prématurée de la médaillée de bronze du 10 000 m Agnes Tirop", indique l'organisme dans un communiqué.

"Nous travaillons toujours pour découvrir plus de détails sur sa mort. Le Kenya a perdu un joyau qui était l'un des géants de l'athlétisme les plus rapides sur la scène internationale, grâce à ses performances accrocheuses sur la piste."

L'ascension de Tirop vers le succès mondial

Le premier goût du succès international de Tirop l'a vue remporter le bronze du 5 000 m mondial junior en 2012 et 2014, ainsi que l'argent du cross-country mondial junior en 2013.

Deux ans plus tard, lors d'une ascension rapide, elle a remporté les championnats du monde senior de cross-country en Chine, devenant la deuxième plus jeune femme après Zola Budd à décrocher l'or.

Aux Jeux olympiques de 2020 en août, Tirop a terminé juste en dehors des places de médailles pour le 5 000 m féminin, talonnant la médaillée de bronze éthiopienne Gudaf Tsegay de 0,75 seconde.

"Il est troublant, tout à fait malheureux et très triste que nous ayons perdu une jeune athlète prometteuse qui, à l'âge de 25 ans, avait apporté à notre pays tant de gloire", souligne le président du Kenya, Uhuru Kenyatta.

"Il est encore plus douloureux qu'Agnès, une héroïne kényane à tous points de vue, ait douloureusement perdu sa jeune vie à cause d'un acte criminel perpétré par des personnes égoïstes et lâches."

"J'exhorte nos forces de l'ordre à traquer et à appréhender les criminels responsables du meurtre d'Agnès afin qu'ils puissent faire face à la pleine force de la loi", ajoute le chef d'État.

Un coup terrible pour toute la communauté de l'athlétisme

Outre ses médailles de bronze sur 10 000 m aux Championnats du monde d'athlétisme 2017 et 2019, Tirop a également impressionné en dehors de la piste.

En septembre, elle a réalisé un temps de 30 minutes et une seconde à Herzogenaurach, en Allemagne, en enlevant 28 secondes à l'ancien record de course sur route de 10 km établi en 2002.

Crédit photo, AFP

L'ancien double champion olympique et président de World Athletics, Sebastian Coe, a rendu les hommages du sport, décrivant Tirop comme "l'une des meilleures coureuses de fond du monde au cours des six dernières années".

Il ajoute: "l'athlétisme a perdu l'une de ses plus brillantes jeunes étoiles dans les circonstances les plus tragiques. C'est un coup terrible pour toute la communauté de l'athlétisme, mais surtout pour sa famille, ses amis et Athletics Kenya, et je leur adresse à tous nos plus sincères condoléances."

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, l'a qualifiée de "jeune et brillante talentueuse", qui "a donné de l'espoir et de l'inspiration à tant de gens", tandis que le sponsor de l'athlète, Adidas, explique que "l'héritage de Tirop vivra à jamais dans notre mémoire".

Michel Boeting, qui a agi en tant qu'agent sportif pour de nombreux coureurs kényans de premier plan, a tweeté : "Nous ne verrons plus jamais ce style de course majestueux. Nous ne te verrons plus jamais lever les bras en signe de célébration.