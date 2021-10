Abu Musab al-Barnawi : le Nigeria confirme la mort du leader de l'Iswap et rival de Shekau

il y a une heure

"Il est mort et reste mort", a déclaré le chef d'état-major des armées, le général Lucky Irabor.

L'Iswap est considéré comme le groupe djihadiste le plus puissant du Nigeria depuis la mort du chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, au début de l'année.

Depuis lors, des milliers de combattants de Boko Haram se sont rendus à l'armée et, semble-t-il, à Iswap.

Qui était Barnawi ?

On sait peu de choses sur Barnawi, notamment son âge et son apparence.

Né Habib Yusuf, on pense qu'il était le fils aîné du fondateur de Boko Haram, Mohammed Yusuf.

Il était considéré comme relativement modéré, évitant les politiques plus extrêmes de Boko Haram, comme l'utilisation d'enfants comme kamikazes et le ciblage aveugle des musulmans.

Barnawi a servi de porte-parole pour Boko Haram, mais il s'est fréquemment heurté à Shekau et à d'autres hauts dirigeants et, en 2013, il a fait défection à Ansaru, une ramification de Boko Haram ayant des liens avec Al-Qaïda.

Afin d'améliorer le profil international de Boko Haram, Shekau a aligné le groupe sur l'État islamique (EI) en 2015. L'année suivante, l'EI a nommé Barnawi comme nouveau wali (gouverneur en arabe) de Boko Haram, provoquant une importante querelle interne. Les analystes pensent que le changement de direction a été provoqué par des affrontements idéologiques entre Shekau et la direction centrale de l'EI.

Le journal de l'EI al-Nabaa a publié une interview de Barnawi en août 2016. Dans cet article, il décrivait la bataille du groupe avec les États d'Afrique de l'Ouest comme une bataille contre les "apostats" et les "croisés". Il menaçait, en tant que chef, d'ordonner le meurtre de chrétiens et le bombardement d'églises. Mais dans un changement majeur de stratégie pour le groupe, il s'est engagé à mettre fin aux attaques aveugles contre les mosquées et les marchés.