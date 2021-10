Soudan du Sud : comment distribuer les vaccins Covid dans un pays où les routes sont rares ?

il y a 22 minutes

Le Soudan du Sud est l'un des pays où le taux de vaccination contre le Covid-19 est le plus faible au monde, seulement 0,8 % de la population a reçu une dose et 0,3 % les deux injections.

Cela montre l'inégalité flagrante dans la distribution des vaccins, alors que certains pays développés administrent désormais une troisième injection de rappel et vaccinent également les enfants.

"Même si nous pouvons nous procurer le vaccin, il est dix fois plus cher au Soudan du Sud que dans les pays voisins, qui disposent d'un réseau routier très fiable", a déclaré Nay Myo Thu, spécialiste de la vaccination à l'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, dans le pays.

Des décennies de guerre qui ont conduit à une scission avec le Soudan en 2011 et la négligence de ses anciens dirigeants dans le nord ont fait que les infrastructures sont restées très peu développées.

Mais même après avoir obtenu son indépendance, le pays a été assailli par des problèmes de gouvernance et par l'insécurité causée par les violences politiques et ethniques. Il est donc plus difficile de mener un programme de vaccination.