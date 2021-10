Hémorroïdes : qu'est-ce qu'une maladie hémorroïdale et comment la traiter?

il y a 15 minutes

Que sont les hémorroÏdes?

Quand doit-on s'inquiéter?

Quels sont les symptômes des maladies hémorroïdaires ?

"Ces manifestations sont liées à la dilatation et à l'inflammation de ces veines ou de ces vaisseaux hémorroïdaires situés à l'intérieur du rectum (pour ce qui est de l'hémorroïde interne) et autour de l'anus (hémorroïde externe). Donc, le patient peut se plaindre de démangeaisons, d'irritations ou de saignements au niveau de l'anus et surtout de douleurs qui peuvent être insoutenables au point de provoquer une thrombose, une sorte de boule qui s'accompagnent parfois d'un œdème inflammatoire".

Le traitement sera d'abord symptomatique en cas de manifestation modérée non gênante pour le patient et ce sont généralement des médicaments qui sont prescrits.

Un traitement spécifique est prescrit en fonction des réactions. Par exemple des antalgiques (paracétamol, codéine…) pour la douleur et des anti-inflammatoires ou corticoïdes ainsi que des crèmes, des topiques locaux pour lutter contre la congestion et faciliter la cicatrisation.

Selon le US National Library of Medecine, il est possible de prévenir les douleurs hémorroïdaires en appliquant quelques règles d'hygiène de vie. Il faut manger des aliments riches en fibres, boire suffisamment tous les jours et ne pas forcer pendant les selles.