Nicolas Menheim: le salsero qui ne chantera plus à cause d'une laryngite chronique

il y a 8 minutes

On lui a diagnostiqué une laryngite chronique. Malgré des examens médicaux à Dakar et à Cuba, il souffre toujours de son trouble vocal, mais il ne perd pas espoir de retrouver sa voix et de relancer sa carrière musicale.

"J'étais sur le point de me produire dans une boîte de nuit. J'ai commencé à chanter, mais ça n'a pas marché. J'ai perdu ma voix. C'est un moment que je ne pourrai jamais oublier, car je n'ai que ma voix pour faire mon travail correctement et nourrir ma famille" explique le chanteur.

Qu'est-ce que la laryngite chronique exactement?

Elle nous explique qu'il existe plus de quinze formes de laryngite chronique et les causes sont donc multiples. Il y a des causes exogènes, qui surviennent suite à des expositions à la poussière, aux fumées, au tabac.