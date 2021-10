Algérie-France : comment un massacre d'Algériens à Paris a été dissimulé

Les mots "Ici on noie les Algériens" ont été griffonnés sur la berge de la Seine.

Environ 30 000 Algériens étaient descendus dans les rues de Paris pour protester pacifiquement contre un couvre-feu et réclamer l'indépendance, près de sept ans après le début de la guerre contre la domination française en Afrique du Nord.

La police a tué des centaines de manifestants et des dizaines d'autres ont été jetés dans la Seine, ce qui en fait l'une des pages les plus sombres de l'histoire coloniale mouvementée de la France.

M. Hakem avait 18 ans à l'époque et il a raconté son histoire au journal L'Humanité des décennies après l'événement, qui a été peu rapporté à l'époque. Il faisait partie des quelque 14 000 Algériens arrêtés pendant l'opération.

Le gouvernement de l'époque a censuré l'information, détruit de nombreuses archives et empêché les journalistes d'enquêter sur cette histoire. Les bulletins d'information contemporains font état de trois morts, dont un ressortissant français. L'affaire n'a pas été couverte par la presse internationale.

Une photo illustre les sentiments effrayants de l'époque, montrant des graffitis griffonnés le long d'une section de la berge de la Seine, disant : "Ici, on noie les Algériens."

On estime aujourd'hui qu'entre 200 et 300 Algériens ont été tués ce jour-là.

Au total, 110 corps ont été rejetés sur les berges de la Seine au cours des jours et des semaines qui ont suivi. Certains ont été tués puis jetés, tandis que d'autres ont été blessés, jetés dans les eaux froides et abandonnés à la noyade.

La plus jeune victime était Fatima Beda. Elle avait 15 ans et son corps a été retrouvé le 31 octobre dans un canal près de la Seine.

Racisme anti-arabe

À l'approche du 60e anniversaire de la tuerie, les relations souvent tendues entre la France et l'Algérie, qui avaient fait l'objet d'un lent rapprochement, ont une fois de plus connu des complications.

Mais c'est une audience du président Emmanuel Macron avec de jeunes descendants de ceux qui ont combattu pendant la guerre d'Algérie qui a suscité le plus de colère.

Cette question a peut-être été posée dans un esprit de débat, mais elle a provoqué une réaction brutale de la part des Algériens qui y voient un symptôme de l'insensibilité de la France et de la dissimulation des crimes coloniaux.

Pas d'excuses

Pourtant, ces deux déclarations n'ont pas répondu aux attentes de ceux qui ont demandé des excuses et des réparations, et aucune n'a reconnu le nombre de morts ou le rôle de l'État.

Les partis de gauche français, qui étaient dans l'opposition à l'époque, ont également été critiqués pour ne pas avoir condamné le massacre. Ils ont été considérés comme complices de la dissimulation, étant donné qu'ils ont intenté une action en justice contre la police pour avoir ouvert le feu sur des manifestants anti-guerre, principalement français, tuant sept personnes quelques mois plus tard, tout en restant silencieux sur le massacre des Algériens.

Des milliers d'Algériens ont été raflés et déportés illégalement

La recherche d'Algériens s'est poursuivie pendant plusieurs jours après le 17 octobre, la police procédant à des arrestations dans les transports publics et lors de perquisitions.

Des travailleurs immigrés portugais, espagnols et italiens aux cheveux bouclés et au teint foncé se sont plaints de contrôles et de fouilles systématiques, la police les prenant pour des Algériens.