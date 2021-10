Tiwa Savage : la chanteuse nigériane répond à un maître chanteur sur une prétendue vidéo de sexe

il y a 5 minutes

Crédit photo, Tiwasavage/Instagram Légende image, La chanteuse et compositrice nigériane Tiwa Savage

La chanteuse populaire nigériane Tiwa Savage, qui fait la une des journaux depuis la semaine dernière, est de nouveau sur le devant de la scène parce qu'elle a dit à ses prétendus maîtres chanteurs qu'elle a fait une vidéo de sexe qui a provoqué le tollé.

Dans le post qu'elle a publié sur les réseaux sociaux, Tiwa Savage dit à ceux qui sont à l'origine de la vidéo de sexe qu'ils détestent sa capacité à gérer la situation, qu'elle prend cette affaire pour une tentative de déstabilisation qui n'a aucune influence sur sa capacité à se libérer sur scène.

La semaine dernière, Tiwa Savage a donné une interview pour le Angie Martinez show - pour New York Power FM. Elle explique qu'il y a des gens qui essaient de la faire chanter à cause d'une prétendue sex tape et qu'elle décide de ne pas se laisser intimider car elle ne va pas les payer.

Mais on peut dire que le prétendu maître-chanteur n'a pas non plus aimé son geste car il a publié une vidéo lundi soir comme étant une prétendue vidéo de sexe de la musicienne, mais on ne peut pas savoir si Tiwa Savage est à l'intérieur de la vidéo ou non, car la BBC Pidgin n'est pas en mesure de confirmer son originalité.

Crédit photo, TIWA SAVAGE INSTAGRAM

"Vous avez détesté ma capacité à contrôler la trame et à prendre de l'avance sur une histoire avant qu'elle ne me détruise, et ma capacité à plaisanter sur scène sur quelque chose qui, selon vous, devrait me détruire et me faire honte", écrit-elle dans son post.

" Vous devez me cogner la tête si vous me voyez autrement... ", conclut-elle.

La reine de l'afropop nigériane, s'est également exprimée sur scène lors d'un spectacle à Lagos en disant " personne ne verra jamais la sex tape ".

Le sujet de la prétendue vidéo de sexe n'a pas échappé aux Nigérians, car il est devenu la tendance numéro un de Twitter au Nigeria mardi.

Tiwa Savage - de Kele-Kele Love à Mavins Queen et maintenant à Universal Music

Crédit photo, Getty Images Légende image, Grâce aux albums Once Upon A Time en 2013 et R.E.D en 2016, Tiwa Savage a reçu le nom de Reine de l'Afrobeats

Tiwa Savage a fait irruption sur la scène musicale nigériane en 2011 et a attiré l'attention du public avec un titre intitulé Kele Kele Love.

Une chanson d'amour que les Nigérians apprécient, suivie de plusieurs titres d'amour, dont Love me, Love Me, Ife Wa Gbono.

Et elle chante aussi 'Don't Leave without my heart' qu'elle fait avec le producteur Don Jazzy.

Puis, en 2013, elle signe un contrat avec Mavins Records qui lui permet de sortir deux albums à succès, Once Upon A Time en 2013 et R.E.D en 2016.

Pour ceux-ci, elle obtient également le nom de Reine de l'afrobeats.En dehors de la musique, elle a joué dans la série télévisée Health Series où elle se fait appeler Sugar et a également milité contre les viols.

En mai 2020, Mama Jam-Jam (surnom de son petit chien Jamil) quitte Mavins pour rejoindre Universal Music Group dans le cadre d'un contrat exclusif qui lui permettra de diffuser sa nouvelle musique sur le marché international.

Et fidèle à son contrat, elle sort en août son quatrième album studio, Celia. Deux chansons de l'album, Dangerous Love et Korobba, ont atteint les numéros 2 et 9 du Billboard.