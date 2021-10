Escroquerie à la romance : des suspects nigérians dépouillent 100 femmes - FB

Le FBI et les services secrets américains auraient mené l'enquête et collaboré avec les autorités sud-africaines, notamment l'unité d'élite de la police, les Hawks.

Les hommes sont recherchés au Texas et dans le New Jersey pour diverses infractions, notamment pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique et postale, blanchiment d'argent et vol d'identité aggravé.