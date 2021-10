Un voleur de téléphone arrêté après avoir diffusé en direct son propre visage

il y a 6 minutes

Plus de 20 000 personnes regardaient le direct lorsque le vol a eu lieu et, selon les chiffres de Facebook, la vidéo a depuis enregistré plus de 6,2 millions de vues et 45 000 commentaires en un peu plus de 24 heures.