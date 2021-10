Coup d'Etat au Soudan : un guide simple pour comprendre la situation

il y a une heure

Le coup d'État qui se déroule au Soudan, où le premier ministre et son cabinet sont arrêtés et le gouvernement dissous, est la dernière crise en date d'une période agitée pour le pays.

En plus des tensions politiques, l'économie soudanaise traverse une crise profonde, avec une inflation élevée et des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments.