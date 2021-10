Coup d'État au Soudan : les protestations se poursuivent après le putsch militaire

il y a une heure

En chantant et en brandissant des drapeaux, ils ont bloqué des routes dans la capitale Khartoum et dans tout le pays après le coup d'État.

Lundi, le général Abdel Fattah Burhan, chef du coup d'État, a dissous le régime civil, arrêté les dirigeants politiques et décrété l'état d'urgence.

Les soldats ont ouvert le feu sur la foule et auraient tué 10 personnes.

Selon l'agence Reuters, le général Burhan a déclaré que le coup d'État de lundi était justifié pour éviter une "guerre civile" et que le premier ministre détenu serait renvoyé chez lui mardi. Auparavant, il avait tenté de justifier le coup d'État en invoquant des luttes politiques intestines.

On rapporte que les troupes sont allées de maison en maison à Khartoum pour arrêter les organisateurs de manifestations locales.

L'aéroport de la ville est fermé et les vols internationaux sont suspendus. L'internet et la plupart des lignes téléphoniques sont également coupés.

Le personnel de la Banque centrale se serait mis en grève et, dans tout le pays, les médecins refuseraient de travailler dans les hôpitaux militaires, sauf en cas d'urgence.

Les dirigeants civils et leurs homologues militaires sont en désaccord depuis que le dirigeant de longue date Omar el-Béchir a été renversé en 2019.

"Le gouvernement civil est le choix du peuple", ont-ils scandé en érigeant des barricades de pneus enflammés. De nombreuses femmes participent également aux manifestations en criant "non au régime militaire".

"Deux personnes sont mortes, je les ai vues de mes propres yeux", a déclaré Al-Tayeb Mohamed Ahmed. Le syndicat des médecins soudanais et le ministère de l'Information ont également écrit sur Facebook que les tirs mortels avaient eu lieu à l'extérieur de l'enceinte militaire.

Des photos provenant d'un hôpital de la ville montraient des personnes avec des vêtements ensanglantés et des blessures diverses.

Des milliers de personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, ont manifesté devant le complexe militaire de Khartoum.

Les États-Unis se sont joints au Royaume-Uni, à l'Union européenne, aux Nations unies et à l'Union africaine, dont le Soudan est membre, pour demander la libération des dirigeants politiques qui sont désormais assignés à résidence.

Parmi eux figurent le Premier ministre Abdalla Hamdok et son épouse, ainsi que les membres de son cabinet et d'autres dirigeants civils.

Mohamed Osman, de la BBC, a rapporté depuis la capitale qu'une unité spéciale de sécurité de l'armée s'est rendue au domicile du premier ministre tôt lundi matin et a tenté de persuader M. Hamdok d'accepter le coup d'État, mais celui-ci a refusé.

L'accord entre les dirigeants civils et militaires signé en 2019 visait à orienter le Soudan vers la démocratie, mais il s'est avéré fragile avec un certain nombre de tentatives de coup d'État antérieures, la dernière datant d'un peu plus d'un mois.