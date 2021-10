Coup d'État au Soudan : les prises de pouvoir militaires sont-elles en hausse en Afrique ?

il y a 15 minutes

Les coups d'État militaires ont été monnaie courante en Afrique au cours des décennies qui ont suivi l'indépendance et l'on craint désormais qu'ils ne deviennent plus fréquents.

Le Soudan a connu cette année deux événements de ce type, l'un en septembre qui a échoué et le dernier dans lequel le général Abdel Fattah Burhan a dissous la branche civile d'un gouvernement de transition et a pris le pouvoir.

En Guinée, le président Condé a été chassé par l'armée en septembre et, au Mali voisin, l'armée est intervenue à deux reprises en moins d'un an, la dernière fois en mai.

Les interventions militaires sont-elles donc plus fréquentes sur le continent ?

Qu'est-ce qu'un coup d'État ?

L'une des définitions utilisées est celle d'une tentative illégale et manifeste de l'armée (ou d'autres responsables civils) de renverser les dirigeants en place.

Une étude menée par deux chercheurs américains, Jonathan Powell et Clayton Thyne, identifie plus de 200 tentatives de ce type en Afrique depuis la fin des années 1950.

Environ la moitié d'entre elles ont réussi, c'est-à-dire qu'elles ont duré plus de sept jours.

Le Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, connait le plus grand nombre de tentatives réussies, avec sept et un seul échec.

"Les putschistes nient presque invariablement que leur action est un coup d'État dans le but de paraître légitimes", explique Jonathan Powell.

Y a-t-il moins de coups d'État aujourd'hui en Afrique ?

Au cours des quatre décennies entre 1960 et 2000, le nombre global de tentatives de coup d'État en Afrique est resté remarquablement constant, avec une moyenne d'environ quatre par an.

Depuis lors, ce nombre a chuté - à environ deux par an au cours des deux décennies.

"Les pays africains ont connu les conditions communes aux coups d'État, comme la pauvreté et les mauvaises performances économiques. Quand un pays connaît un coup d'État, c'est souvent le signe avant-coureur d'autres coups d'État", explique-t-il.

Nous n'en sommes qu'à deux ans de la décennie actuelle et, alors qu'un seul coup d'État a été signalé en 2020, le nombre de coups d'État est nettement supérieur à la moyenne cette année, avec six coups d'État ou tentatives de coup d'État enregistrés à ce jour.

Avant le coup d'État actuel au Soudan, il y avait eu des coups d'État réussis au Tchad, au Mali et en Guinée, et des prises de pouvoir militaires ratées au Niger et au Soudan.