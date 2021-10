Mohamed Mbougar Sarr : qui est ce jeune sénégalais finaliste du Prix Goncourt 2021?

Le roman de Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, est sélectionné pour la finale du Prix Goncourt qui sera décerné début novembre.

L'auteur, 31 ans, a déjà à son actif cinq romans et plusieurs nominations à des prix prestigieux.

Un an plus tard, son roman "Terre ceinte" reçoit le prix Ahmadou Kourouma et le Grand Prix métis pour ce premier roman du jeune sénégalais.