Cinq raisons pour lesquelles autant d'immeubles s'effondrent

il y a une heure

Un témoin qui travaillait dans un immeuble de bureaux situé en face du site lundi a déclaré à l'émission Outside Source de la BBC qu'il avait entendu un bruit, regardé par la fenêtre et "vu le bâtiment s'effondrer littéralement étage par étage".

Alors que les enquêtes sont toujours en cours pour déterminer la cause de cet effondrement, les ingénieurs nous ont fait part de certains problèmes communs.

1. Les fondations sont trop faibles

Selon lui, deux éléments doivent être pris en compte lors de la construction des fondations : la solidité du sol et la lourdeur du bâtiment et de son contenu.

À Lagos, le sol marécageux nécessite des fondations solides. Bien plus solides qu'un sol simple.

Mais il ajoute que les promoteurs économisent l'argent qui devrait être dépensé pour les fondations lorsqu'ils construisent sur le sol marécageux de la ville et que de nombreux bâtiments se sont effondrés pour cette raison

Des fondations inadéquates pour un immeuble de quatre étages ont été l'une des trois raisons invoquées par les enquêteurs pour expliquer l'effondrement d'un immeuble dans le nord du Rwanda en 2013, faisant six morts.

Plus de 30 personnes ont été sauvées vivantes après l'effondrement d'un bâtiment à Nyagatare, dans le nord-est du Rwanda, en 2013.

2. Les matériaux de construction ne sont pas assez solides

Lorsqu'un immeuble de six étages s'est effondré à Kampala, la capitale ougandaise, en avril 2016, le directeur de l'autorité municipale a dit qu'il avait été construit avec des matériaux de contrefaçon, souligne le site d'information Ugo.

3. Les ouvriers font des erreurs

Il accuse les promoteurs de réduire les coûts en employant des travailleurs non qualifiés, moins chers que les constructeurs qualifiés.

C'est l'une des raisons avancées par les ingénieurs civils Henry Mwanaki Alinaitwe et Stephen Ekolu pour expliquer l'effondrement d'un bâtiment en Ouganda en 2004.

Le nouvel hôtel BBJ de cinq étages s'est effondré en cours de construction et 11 personnes sont mortes.

"Vous trouvez des maçons et même des techniciens qui se disent ingénieurs", a mis en garde le président de la Nigerian Institution of Structural Engineers, Oreoluwa Fadayomi, dans le site d'information nigérian The Punch.