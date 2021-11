COP26: ''La RDC est résolument engagée à se présenter comme un pays-solution''

La RDC va à la COP de manière résolument engagée et pour se présenter comme étant un pays solution grâce à trois éléments : sa forêt luxuriante stabilise le climat mondial et aujourd'hui on a déterminé que la RDC et le bassin du Congo sont devenus les premiers poumons de la planète. Deuxième volet, la RDC est un pays solution du fait de ses capacités de générer des énergies renouvelables.