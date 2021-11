Anatomie : ce que vous aimeriez savoir sur le pénis sans peut-être oser le demander

Crédit photo, SHUBHANGI GANESHRAO KENE

Le pénis est passé ici sur la table de consultation du Professeur Kimassoum Rimtebaye, chef du service d'urologie à l'hôpital général de référence national de Ndjaména et chef de département de chirurgie à la faculté de sciences de la santé humaine de l'université de Ndjaména.

Crédit photo, Kimassoum Rimtebaye Légende image, Professeur Kimassoum Rimtebaye

Quelle est la taille normale d'un pénis ?

Le pénis est un organe qui est appelé à grandir durant toute la période de la croissance de l'homme.

Et donc il n'y a pas de taille standard du pénis.

Maintenant nous allons prendre l'exemple d'un adulte qui a plus de 20 ans dont la croissance est maintenant arrêtée.

Crédit photo, tommaso79

Généralement le pénis de cet adulte varie en longueur entre 6 à 10 cm lorsque ce pénis n'est pas en érection.

Parce que s'il est en érection, sa taille est emmenée à encore augmenter et le coefficient de dilatation durant l'érection n'est pas univoque chez tous les hommes.

Il y en a qui, en érection, vont augmenter leur pénis seulement de deux centimètres, il y en a qui peuvent faire augmenter leur pénis de 6 cm, de 8 cm voire même doubler la taille.

Existe -t-il des médicaments ou traitements médicaux pour agrandir le pénis ?

Oui il existe des médicaments ou traitement médicaux pour agrandir le pénis.

Mais ces traitements c'est lorsque l'on se rend compte que l'enfant, par rapport à son âge, a un pénis trop petit. Et c'est surtout durant la période de croissance parce que si vous avez déjà atteint la limite de votre croissance on ne pourra pas faire grandir votre pénis. Et ça ce sont des traitements qui sont à base d'hormones parce que dans le bilan de ces enfants qui ont un petit pénis, on se rend compte que l'imprégnation hormonale ne se fait pas normalement.

Donc il faut leur faire une série d'injections. Après 5 séries d'injections, vous allez réévaluer la taille de ce pénis. Si vous constatez que la taille obtenue est normale pour un enfant de son âge, vous arrêtez parce que ces médicaments peuvent aussi avoir des complications sur la croissance des autres organes par exemple sur la croissance osseuse et autres.

Donc oui on peut traiter ça mais rester dans la limite du développement de la verge pour l'âge de l'enfant.

Peut-on augmenter la performance sexuelle du pénis ?

Souvent ce sont des gens qui viennent nous dire qu'ils ont des difficultés à développer une érection normale pour leur permettre d'avoir un acte sexuel normal. Il faut aider ces personnes.

Il faut faire un bilan pour savoir où se situe le problème, où se situe le déficit et cibler ce déficit là pour traiter. Parce que si on ne fait pas ça on peut donner des médicaments qui vont avoir des conséquences très graves pour cette personne.

Je prends l'exemple d'une personne qui a un problème cardiaque. On sait aujourd'hui qu'il y a un médicament qu'on appelle viagra, qu'on peut donner à un patient qui a des problèmes de faiblesse sexuelle ça va lui permettre d'avoir des érections.

Mais si cette personne a un problème cardiaque sous-jacent, qui est méconnu, et que vous ne faites que lui donner ça vous pouvez provoquer un arrêt cardiaque.

Crédit photo, WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Vous prenez un homme qui a plus de 50 ans. Vous le mettez sous testostérone. Il va développer de bonnes érections.

Mais il faut faire un bilan pour savoir est ce qu'il n'a pas une prostate qui est en train de se développer, est ce qu'il n'a pas un cancer de la prostate qui est méconnu.

Et si jamais vous ne faites pas ce bilan, que vous ne connaissez pas ce statut et que vous lui donnez des médicaments à base d'hormone testiculaire, vous allez faire flamber sa prostate, vous allez faire flamber encore son cancer de la prostate.

Donc en voulant avoir l'érection, vous allez avoir des complications qui sont plus dangereuses. Parce que s'il n'arrive pas à uriner parce que la prostate a bloqué les urines, il va finir par développer une insuffisance rénale.

Donc oui pour la performance sexuelle, mais dans la limite aussi.

Si c'est avoir des performances seulement pour impressionner sa partenaire, ou les gens veulent que vous leur donnez beaucoup de médicaments pour aller faire peut-être au courant de la même nuit plus de 5 fois des rapports sexuels, ça aussi c'est dangereux et s'il continue à prendre le viagra il va faire un arrêt cardiaque.

Il faut se dire que lorsqu'on fait un rapport sexuel normal, jusqu'à l'éjaculation, c'est l'équivalent d'un effort de 16 kilomètres à pied.

La circoncision a-t-elle un intérêt médical ?

La circoncision diminue le risque d'infection sexuellement transmissible mais cela n'élimine pas le risque.

De nos jours aussi, on sait aussi que cela protège contre le cancer de la verge. Vous voyez dans des localités où la circoncision est faite durant l'enfance, il y a moins de cancer de la verge.

Crédit photo, Bogdan Khmelnytskyi

Maintenant, l'intérêt de garder le prépuce donc de ne pas faire la circoncision c'est quoi ? Cette peau-là, on a une maladie du pénis qu'on appelle le rétrécissement de l'urètre. Quand c'est rétréci vous avez des difficultés à uriner et toute la partie rétrécie il faut opérer et enlever.

Lorsque que vous l'enlevez, il faut trouver un autre matériel pour la remplacer. Et le matériel le plus adapté, le plus adéquat c'est ce prépuce-là. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, en Europe, presque 80% des Européens ne sont pas circoncis. Mais ça veut dire quoi, ils savent faire la toilette locale, ils décalottent bien, ils nettoient bien donc c'est comme si c'était circoncis aussi.

Ils gardent leur prépuce qui pourra demain leur servir si jamais ils sont victimes d'un rétrécissement de l'urètre.

Existe-il un lien entre le pénis et le cancer de la prostate ?

A mon avis, il n'y a pas de lien. Quand on pose ce genre de questions c'est pour savoir si les gens qui font beaucoup de rapports sexuels vont développer le cancer de la prostate. C'est faux. Il n' y a pas de lien, c'est deux organes différents, qui développent des maladies différentes.

Crédit photo, Prostock-Studio

La fracture du pénis existe-t- elle ? Quelles en sont les causes ? Le traitement ?

Oui elle existe. Les éléments qui vont vous permettre de vous rendre compte que vous avez fait une fracture : craquement que l'on entend dans notre oreille, déformation, perte de l'érection et la douleur.

Le pénis grossit alors parce que le sang est ressorti sous la peau.

Lorsque vous avez ces éléments allez vite à l'hôpital voir un chirurgien urologue. Il faut opérér. L'opération va consister à faire sortir tout ce qui est caillot de sang et là où ça s'est fissuré, s'est fracturé, il faut suturer avec du fil non résorbable et vous allez guérir de votre fracture du pénis.