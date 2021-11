Tigré, un an après : comment mettre fin aux souffrances en Ethiopie?

Par Catherine Byaruhanga & Yemane Nagish

BBC News & BBC Tigrinya

il y a 16 minutes

Crédit photo, EPA Légende image, Une cérémonie émouvante a été organisée pour marquer le premier anniversaire de la guerre

Les forces rebelles du Tigré ont actuellement le dessus dans la guerre qui a éclaté il y a un an dans le nord de l'Éthiopie.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui s'est brouillé avec le parti au pouvoir dans le Tigré en raison de ses réformes politiques, a décrété l'état d'urgence dans tout le pays - c'est la peur et l'incertitude qui règnent désormais.

Alors que les rebelles avancent vers la capitale, le gouvernement a demandé aux habitants d'Addis-Abeba de se mobiliser et de protéger leurs quartiers.

A ne pas surtout rater sur BBC Afrique :

Les combattants du Tigré, dirigés par le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), ont pris les villes de Dessie et de Kombolcha au cours du week-end.

Ces villes sont situées dans la région d'Amhara, voisine du Tigré, à environ 400 km de la capitale.

La bataille pour Dessie aurait été l'une des plus féroces de la guerre, car la ville est considérée comme la porte d'entrée d'Addis-Abeba, au sud, et de la frontière avec Djibouti, à l'est.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'aide alimentaire est distribuée dans un camp de personnes déplacées par les combats à Amhara

Un homme qui travaillait à l'hôpital principal de Dessie avant sa chute souligne que la ville a changé de manière spectaculaire au cours des derniers mois, alors que les combats font rage dans la région.

Demandant à ne pas être nommé, il affirme à la BBC que Dessie était connue comme la "capitale de l'amour" en raison de son mélange multiethnique et culturel - un centre économique prospère.

Mais au cours des derniers mois, des milliers de personnes ont afflué, fuyant l'avancée des rebelles.

"Sur le chemin du travail, de petits enfants tiraient sur les jambes de mon pantalon et me suppliaient de leur donner de l'argent pour acheter du pain".

Lui et plus de 10 de ses collègues ont abandonné l'hôpital lorsqu'ils ont vu les soldats gouvernementaux quitter la ville.

Il se trouve actuellement à Addis-Abeba, d'où Tewodrose Hailemariam, membre dirigeant du Mouvement national d'Amhara (NaMA), mobilise les communautés pour qu'elles envoient des combattants afin d'arrêter l'avancée et distribue de l'aide aux personnes déplacées.

Il affirme que son parti pense que les motivations réelles du TPLF sont de revenir au pouvoir.

Le TPLF a dirigé le pays pendant 27 ans jusqu'en 2018 - quand il est mis sur la touche par le gouvernement du Premier ministre Abiy.

"Il y a deux options - soit le TPLF est vaincu et le gouvernement central éthiopien est sauvé. Ou le pire scénario est que le TPLF dirige et contrôle Addis-Abeba et alors il y aura une guerre civile dans toute la nation", explique M. Tewodrose à la BBC.

Les Tigréens "en train d'être raflés"

Pour les Tigréens de la capitale, la chute de Dessie attise les tensions ethniques dans la ville.

Un avocat tigréen qui vit à Addis-Abeba souligne que ce n'est plus "la ville où je suis né et où j'ai grandi".

Selon lui, la police a arrêté des Tigréens lors de descentes dans des maisons, des cafés et des bars, et même lors de contrôles d'identité dans des taxis et des bus.

Dans d'autres cas cette semaine, la BBC apprend qu'un groupe a été arrêté alors qu'il dînait dans un restaurant.

Crédit photo, AFP Légende image, Certains magasins et lieux appartenant à des Tigréens à Addis-Abeba ont fermé

"Si vous êtes Tigréen, vous n'avez pas de raison d'être. Vous êtes arrêtés. L'arrestation se fait au nom de l'ethnicité", déclare un habitant.

Le porte-parole de la police d'Addis-Abeba explique que les arrestations ne sont effectuées qu'après avoir obtenu des preuves d'activités illégales.

Il confirme que la plupart des personnes arrêtées sont des Tigréens, mais que des membres d'autres groupes ethniques sont également détenus.

Les rebelles affirment que leur avancée vise à forcer le gouvernement à mettre fin au blocus de la région septentrionale du Tigré, où l'aide est nécessaire et où les services électriques et bancaires sont coupés.

Depuis mai, les Nations unies ont prévenu que 400 000 personnes sont au bord de la famine dans cette région.

Après que le TPLF a évincé l'armée de Mekelle, la capitale du Tigré, en juin, les organisations humanitaires disent avoir été confrontées à des barrages routiers sur les axes menant à la région, tandis que les restrictions sur le carburant et l'argent ont rendu difficile l'acheminement de l'aide d'urgence à plus de cinq millions de personnes dans le besoin.

Après avoir initialement défini un cadre de négociations avec l'administration de M. Abiy, les forces tigréennes, enhardies par leurs gains militaires dans les régions d'Amhara et d'Afar au cours des derniers mois, affirment désormais qu'elles ne discuteront pas.

"Nous n'avons jamais eu l'intention de résoudre la complexité politique du pays uniquement selon nos propres termes. Nous allons créer une plateforme pour réunir toutes les parties prenantes et discuter de l'avenir du pays", annonce-t-il à Tigrai Television.

Le choc des parents

La crise humanitaire dans le Tigré reste grave, comme en témoignent les vidéos de l'hôpital de référence Ayder de Mekelle, où les cris de la petite Eden Gebretsadiq, âgée d'un an et reliée à un tube d'alimentation, résonnent dans les couloirs.

Crédit photo, Ayder Referral Hospital medic Légende image, Mebrhit Giday a 11 ans et son père affirme qu'elle souffre de complications cardiaques, probablement dues à un manque de nutrition

"Au début, je ne savais pas que c'était dû à une pénurie de nourriture. Ils m'ont maintenant dit qu'elle souffrait de malnutrition", dit sa mère, Hiwote Berhe, choquée, en essayant de la réconforter.

"Mon mari avait l'habitude de travailler - tandis que je m'occupais des enfants à la maison. Nous avions l'habitude de bien élever nos enfants. Ils recevaient la meilleure nourriture et ils étaient toujours bien habillés."

Dans un autre lit se trouve Mebrhit Giday, ses membres semblent douloureusement minces alors que son père, Gidey Meresa, l'assoit doucement pour manger une banane.

Il dit qu'ils ont parcouru plus de 100 km pour se rendre à l'hôpital depuis leur ville rurale de Kola Tembien, qui a été le théâtre des combats les plus violents lorsque les troupes gouvernementales étaient dans le Tigré.

De nombreux habitants ont été contraints de fuir dans les montagnes. Lorsqu'ils sont revenus après l'expulsion de l'armée et de ses alliés, ils ont trouvé leurs maisons brûlées et leurs bœufs et ânes volés.

"Tout cela est arrivé - et nous l'avons accepté. Mais ma fille est tombée gravement malade, alors qu'elle était en très bonne santé auparavant", raconte-t-il. Les médecins lui ont dit que la petite fille de 11 ans souffrait de complications cardiaques, probablement dues à un manque de nutrition.

La fermeture des services de télécommunication et d'Internet signifie que le réseau est inégal et qu'il est incroyablement difficile de parler aux gens sur place. La BBC, comme de nombreux médias, a été empêchée d'accéder à la région.

Des menaces qui échouent

Lors d'une récente visite en Éthiopie, le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, n'a pas pu se rendre dans les zones de conflit.

Crédit photo, Reuters

"À l'heure actuelle, nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel", dit-il à la BBC.

"Plus tôt nous trouverons une solution politique nous sortant du conflit, mieux ce sera - car ne nous leurrons pas, même si le conflit s'arrête demain, nous aurons toujours des centaines de milliers de personnes déplacées et des besoins énormes", poursuit-il.

Les États-Unis, les Nations unies et l'Union africaine ont tous insisté pour que des pourparlers aient lieu.

Les menaces de sanctions et même l'annonce par les États-Unis du retrait de l'Éthiopie d'un accord commercial essentiel n'ont pas réussi à modifier le cours du conflit.

William Davison, analyste principal à l'International Crisis Group, pense qu'il serait dans l'intérêt du gouvernement de faire des concessions - en mettant fin aux contraintes d'accès à l'aide et en rétablissant les services vitaux au Tigré.

"Les acteurs internationaux devraient également appeler les dirigeants du Tigré à faire preuve de la plus grande retenue, car non seulement ils doivent donner au Premier ministre Abiy Ahmed une dernière chance de changer de cap, mais une tentative rapide de marcher sur Addis-Abeba conduirait probablement à une aggravation de la violence et à la déstabilisation de tous", dit-il à la BBC.

Pourtant, M. Abiy, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2019 pour avoir enfin mis fin à la guerre avec l'Érythrée voisine, ne semble pas d'humeur à faire des compromis.

Alors que l'Éthiopie marquait le premier anniversaire de la guerre, le dirigeant de 45 ans a continué à exhorter ses compatriotes à se rendre au front ou à soutenir l'effort de guerre.

"Nous enterrerons cet ennemi avec notre sang et nos os et ferons renaître la gloire de l'Éthiopie."