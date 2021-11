Ligue africaine des champions féminine: une création qui "la meilleure décision jamais prise"

il y a 12 minutes

Créé l'année dernière par la Confédération africaine de football (Caf), le tournoi inaugural, auquel participent huit équipes, débute vendredi en Égypte et dure jusqu'au 19 novembre.

"Il y a beaucoup de talents cachés en Afrique et ce sera une plus grande plateforme pour les mettre en valeur", a déclaré Enez Mango, du club kenyan Vihiga Queens, à BBC Sport Africa.

Étant donné que les équipes ne sont pas très connues les unes des autres, ni du grand public, certaines équipes ont fait de leur mieux pour en apprendre le plus possible sur leurs futurs rivaux.

"Nous avons observé nos adversaires pendant leurs matches de qualification et pendant leurs missions en équipe nationale, car la plupart d'entre eux jouent pour leur équipe nationale", ajoute Mango.

La compétition se déroulera sur deux terrains au Caire, le stade du 30 juin et le stade de l'Académie militaire.

"L'un des principaux objectifs de la stratégie féminine de la Caf était de renforcer et de développer le jeu féminin", dit Mme Johansen, qui siège également au conseil de la Fifa.

"Plus les ligues et les clubs sont forts, plus vous êtes en mesure de produire de meilleures joueuses.