Explosion en Sierra Leone : Des dizaines de morts après la collision d'un camion-citerne à Freetown

il y a 34 minutes

Le carburant s'est répandu avant de s'enflammer et le brasier qui en a résulté a englouti des passants et des véhicules à un carrefour très fréquenté.

Le président Julius Maada Bio a déclaré qu'il était "profondément troublé par les incendies tragiques et les pertes de vie horribles".

La maire de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, a déclaré avoir vu des photos "déchirantes" et a indiqué qu'il y avait "des rumeurs selon lesquelles plus de 100 personnes ont perdu la vie".

La morgue publique aurait reçu plus de 90 corps et une centaine de personnes sont soignées dans les hôpitaux et les centres de santé de Freetown.