COP26 : ce que les experts africains du climat veulent que vous sachiez

il y a 25 minutes

L'Afrique souffre déjà de phénomènes météorologiques extrêmes et de modifications du régime des précipitations liées au changement climatique, qui entraînent des sécheresses et des inondations.

L'augmentation rapide de la population a des répercussions sur l'alimentation et la pauvreté, et donne lieu à des migrations et des conflits.

''Le développement de l'Afrique n'est pas négociable"

Mais cette situation va s'aggraver - surtout avec la hausse des températures - car les Africains devront disposer de plus d'énergie pour refroidir leurs maisons et irriguer les fermes.

Nous devons donc à la fois disposer de plus d'énergie pour une croissance économique rapide et trouver rapidement des alternatives aux combustibles fossiles pour fournir cette énergie.

Cela s'explique par l'existence de programmes qui permettent aux pays riches de compenser leurs émissions en payant les plus pauvres pour qu'ils passent à des combustibles plus propres.

Cela signifie que les nations les plus riches doivent réellement réduire leurs propres émissions et tenir leurs promesses de financement - dans le passé, il y a eu des promesses, mais peu d'argent.

''Les donateurs ne doivent pas dicter leur conduite''

Leurs recherches et leurs solutions potentielles sont mises de côté pendant trop longtemps et n'entrent presque jamais dans les débats politiques.

''Les émissions doivent d'abord augmenter''

Les nations africaines riches en combustibles fossiles doivent savoir que le monde évolue rapidement et créer des institutions et des politiques pour assurer une transition vers les énergies vertes. Le Rwanda et l'Éthiopie en sont de bons exemples. Mais il reste encore beaucoup à faire et la mauvaise gouvernance reste un obstacle majeur.