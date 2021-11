Au moins neuf morts dans l'incendie d'une école à Maradi

il y a 30 minutes

A Maradi au Niger, l'incendie d'une école regroupant des classes de primaires et un jardin d'enfant a fait au moins neuf morts selon un témoin contacté par BBC Afrique.

"C'est une école qui se trouve derrière le stade national. Elle s'appelle école AFN, un jardin d'enfants et école primaire en même temps. Ce sont les classes en paillote qui ont pris feu. J'ai vu 9 corps e y a des blessés qui on été transporté au CHR de Maradi. C'est un incendie qui a dégénéré et qui a brulé toutes les classes qui sont aux alentours", déclare M. Neito à BBC Afrique.