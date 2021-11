Abdulrazak Gurnah : pourquoi le lauréat tanzanien du prix Nobel est à peine connu chez lui

Priya Sippy

Journaliste

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Abdulrazak Gurnah a grandi à Zanzibar, qui fait désormais partie de la Tanzanie.

Abdulrazak Gurnah, né à Zanzibar, est devenu l'écrivain le plus médiatisé au monde lorsqu'il a remporté le prix Nobel de littérature cette année, mais il est peu connu en Tanzanie.

La consécration de cet auteur de 72 ans a été saluée comme une révolution pour la littérature africaine, mais dans les librairies de ce pays d'Afrique de l'Est, les romans de Gurnah sont introuvables.

"Si vous montrez sa photo ici, les gens le verront pour la première fois", déclare Ally Saleh, écrivain et poète de Zanzibar, l'archipel où Gurnah a grandi et qui a ensuite été intégré à la Tanzanie.

"Un très faible pourcentage de personnes en Tanzanie connaît son œuvre".

Si les livres de Gurnah ont été principalement commercialisés au Royaume-Uni, où il vit depuis cinq décennies, ses dix romans analysent des questions proches du cœur des Zanzibaris.

Il explore l'impact du colonialisme sur l'identité est-africaine et l'expérience des réfugiés qui sont contraints de trouver un foyer ailleurs.

Abdulrazak Gurnah a lui-même quitté son domicile vers l'âge de 18 ans pour fuir les conflitset la violence qui ont suivi la révolution de 1964, qui a renversé l'élite dirigeante de la minorité arabe de Zanzibar.

Par la suite, Zanzibar s'est unie au Tanganyika continental pour former la Tanzanie. L'écrivain conserve un lien fort avec l'île, qui reste la toile de fond de beaucoup de ses histoires.

"Il est important pour les Tanzaniens de lire l'œuvre d'Abdulrazak. Il traite de nombreuses réalités de la vie des Tanzaniens, tant dans leur pays qu'à l'étranger", déclare Mkuki Bgoya, directeur de la maison d'édition tanzanienne Mkuki na Nyota.

"Souvent, en tant qu'Africains de l'Est, nous voyons le monde à travers les yeux des autres. Mais avec Gurnah, nous pouvons aussi nous voir nous-mêmes".

A lire aussi :

Des enseignants en fuite

Depuis l'annonce du prix en octobre, certains Tanzaniens se demandent comment un auteur de la stature de Gurnah a pu passer inaperçu dans son pays.

Le prix a également suscité un débat sur le déclin de la culture de la lecture dans le pays.

Crédit photo, Mkuki Bgoya Légende image, En Tanzanie, les lecteurs n'ont pas tendance à acheter de la fiction, si bien que les librairies comptent souvent sur la vente de manuels scolaires.

Après le soulèvement de Zanzibar, le nouveau régime a remanié le programme éducatif, en accordant moins d'importance à la littérature. Pour l'heure, aucune des trois universités de Zanzibar n'enseigne la littérature comme diplôme.

"Après la révolution, le gouvernement a fermé plusieurs clubs de lecture et bibliothèques. De nombreux excellents enseignants ont quitté le pays", explique Ismail Jussa, un politicien de l'opposition zanzibarite.

"L'éducation a été malmenée, les normes ont baissé et, avec cela, la culture de la lecture est devenue l'une des nombreuses victimes."

Sur le continent, on observe également un déclin constant de la disponibilité des œuvres littéraires.

Au fil des ans, les bibliothèques, les écoles et les librairies tanzaniennes se sont concentrées sur les manuels scolaires et les livres éducatifs, limitant l'accès à la fiction.

Si les ouvrages non romanesques et les journaux restent les formes de lecture les plus populaires, l'essor de la technologie focalise désormais l'attention des jeunes sur les médias numériques.

En conséquence, la Tanzanie s'est retrouvée avec un secteur de l'édition qui peine à vendre de la littérature.

Les livres - un article de luxe

La librairie TPH, société sœur de Mkuki na Nyota, située a Dar es Salaam, est l'une des rares librairies du pays à proposer l'œuvre de Gurnah.

"Nous avons constaté une énorme lacune dans le secteur de l'édition en Tanzanie, qui se concentre uniquement sur les livres éducatifs. Pour y remédier, nous avons commencé à produire et à vendre des ouvrages de fiction, de la poésie et d'autres œuvres littéraires. En particulier des œuvres écrites par des Tanzaniens", explique M. Bgoya.

Crédit photo, Mkuki Bgoya Légende image, Mkuki Bgoya et Abdulrazak Gurnah se sont récemment rencontrés à la Foire internationale du livre de Sharjah, aux Émirats arabes unis.

La clientèle étant restreinte, le prix des livres augmente, ce qui les rend souvent inabordables.

"Le marché est restreint et il ne peut pas absorber beaucoup de livres", explique-t-il.

"Ils deviennent très chers, et lorsque vous êtes dans une économie à court d'argent, les livres deviennent un article de luxe".

Jusqu'à présent, l'œuvre de Gurnah ne figurait pas non plus au programme de littérature du pays dans les écoles, malgré l'inclusion d'autres écrivains swahilis et africains.

"Il a fait sa marque en dehors de Zanzibar et il est absent depuis 1967", explique M. Jussa.

"Il n'était donc connu que d'un petit cercle de lecteurs passionnés qui suivent les œuvres littéraires des Zanzibaris".

Des traductions en swahili en préparation

L'une des raisons est que Gurnah écrit en anglais, et non en swahili, la langue parlée par la majorité des Tanzaniens et qui est la langue maternelle du lauréat du prix Nobel.

De nouveaux appels ont été lancés pour traduire ses romans en swahili.

Plus sur la littérature :

Le Dr Ida Hadjivayanis, maître de conférences en swahili à la School of Oriental and African Studies (Soas) de Londres, avait déjà commencé à travailler sur ce sujet avant que Gurnah ne remporte le prix Nobel.

Elle termine actuellement la première traduction en swahili de son livre, Paradise, qui devrait sortir au début de l'année prochaine.

Paradise, publié en 1994, raconte l'histoire d'un garçon qui grandit en Tanzanie au début du XXe siècle. C'est le roman qui a fait sa percée et qui a été nominé pour plusieurs prix prestigieux, et Mme Hadjivayanis espère que sa traduction permettra à de nouveaux publics de découvrir son œuvre.

"Notre histoire, notre réalité et nos souvenirs sont tous intégrés dans l'œuvre d'une manière si belle", déclare l'universitaire, qui est également originaire de Zanzibar.

"Je pense que si son œuvre pouvait être lue en Afrique de l'Est, elle aurait un tel impact".

La renommée de Gurnah étant établie dans le monde littéraire, nombreux sont ceux qui disent qu'il est temps de faire en sorte que ses romans deviennent un élément célèbre de la culture est-africaine.

Les librairies du pays, comme TPH, ont commandé de nouveaux exemplaires des romans de Gurnah après avoir été inondées de demandes.

Mais il y a encore du travail à faire pour s'assurer qu'il reste sur la carte.

"Les éditeurs doivent contribuer à la promotion de notre propre lauréat du prix Nobel et le gouvernement doit faire de même", déclare le Dr Hadjivayanis.

"Nous ne pouvons pas changer notre culture de la lecture du jour au lendemain, donc pour qu'il soit lu, la première étape serait d'inclure Paradise et After Lives dans les programmes scolaires. Le reste suivra."