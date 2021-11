Contraception masculine : quelles sont les formes sûres et efficaces, et pourquoi certaines ne sont-elles pas largement utilisées (ou même connues) en Afrique ?

il y a 35 minutes

Il existe en effet plusieurs options pour les hommes qui souhaitent empêcher une relation de déboucher sur un enfant, et d'autres sont en cours de développement.

Le préservatif masculin

C'est la technique de contraception masculine la plus connue et la plus répandue.