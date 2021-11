Migration : les africaines qui gèrent une banque alimentaire en Sicile

Beaucoup d'entre elles viennent de l'État d'Edo au Nigeria, dont la capitale est Benin City, et ont été forcées de devenir des travailleuses du sexe pour rembourser leurs trafiquants.

À l'extérieur, un groupe de femmes, essentiellement nigérianes, fait patiemment la queue pour l'ouverture. Il règne une atmosphère de convivialité et d'attente.

Certaines sont arrivées avec des chariots, des sacs à provisions et des poussettes pour faire le plein de provisions.

Pendant qu'elles attendent, certaines jouent avec leur téléphone tandis que d'autres discutent dans un mélange d'italien, d'anglais et d'edo.

Une petite fille de quatre ans entre dans le centre et appelle Mme Egbon "mamma", tandis que sa mère attend à l'extérieur.

"Je suis la mère de tout le monde", dit Mme Egbon, qui a 40 ans et vit en Sicile depuis 19 ans.

Conseils pour le riz risotto

Toutes dépendent de ces colis vitaux, qui comprennent des produits essentiels comme de l'huile, des pâtes, du riz et des conserves comme du bœuf et des tomates.

Les dons dans l'une des salles comprennent également des produits italiens de base tels que le parmesan et le jambon prosciutto.

Les bénévoles utilisent deux salles d'un centre communautaire pour stocker, trier et distribuer les dons

Elle a réussi à rembourser ses trafiquants - ce qui peut représenter une somme d'environ 35 000 dollars (20 022 706 FCFA) - peu de temps après être arrivée et avoir rencontré son partenaire ici.

Comme de nombreux migrants africains à Palerme, il dépend d'un travail informel qui va et vient, et ne fournit souvent pas un revenu suffisant pour leur permettre de passer le mois.

Aucune sécurité sociale

Mais la demande s'est accrue depuis, car de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et leurs sources de revenus.

En conséquence, les familles sont tombées encore plus bas dans l'extrême pauvreté. Beaucoup sont sans papiers et ne peuvent bénéficier d'aucune aide en Italie.

Osas Egbon (à gauche) et ses bénévoles demandent des dons aux églises et aux entreprises locales

Environ 33 % des 187 000 étrangers enregistrés en Sicile il y a deux ans étaient originaires d'Afrique, mais des milliers d'autres, non officiels, vivent à Palerme, qui compte environ 1,3 million d'habitants.

La banque alimentaire est gérée sur la base du volontariat et Mme Egbon utilise ses contacts à Palerme avec les églises et les entreprises locales pour collecter ce qu'elle peut et obtenir des faveurs partout où elle le peut.