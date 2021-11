F.W. De Klerk : le dernier président blanc d'Afrique du Sud est mort à 85 ans

il y a 5 heures

F.W. De Klerk, l'ancien président de l'Afrique du Sud et la dernière personne blanche à diriger le pays, est décédé à l'âge de 85 ans.

La levée de l'interdiction du Congrès national africain et la libération de Nelson Mandela ont été les étapes qui ont déclenché le passage à la règle de la majorité.

Il fréquente l'université de Potchefstroom, connue pour son conservatisme, et lorsqu'il passe son diplôme de droit, l'apartheid est fermement établi. Après 11 ans d'exercice de la profession d'avocat, il remporte en 1972 un siège parlementaire sûr pour le Parti national, qui avait introduit le système de l'apartheid en 1948.

Une série de postes ministériels, dont le dernier dans le domaine de l'éducation, l'ont conduit au sommet de son parti. À l'époque, il croyait fermement à l'apartheid et à son architecture juridique : des zones résidentielles, des écoles et des institutions séparées pour les différents groupes raciaux.

Six mois plus tard, après une dispute amère avec Botha, il accède à la présidence.

L'archi-conservateur Botha avait souvent parlé de la nécessité de réformes, mais il avait résisté aux appels à la levée de l'interdiction des groupes anti-apartheid, et son gouvernement avait répondu avec force aux manifestations qui avaient embrasé le pays à la fin des années 1980.

De vieilles blessures

De Klerk a rapidement démontré qu'il était prêt à s'aventurer là où Botha n'avait jamais osé. Il a publiquement appelé à une Afrique du Sud non raciste et, à la fin de l'année 1989, il a libéré le haut responsable du Congrès national africain (ANC), Walter Sisulu, ainsi que d'autres prisonniers politiques, à titre de mesure préliminaire à ses réformes plus radicales.