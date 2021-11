Saif al-Islam Kadhafi : sa candidature à la présidence divise l'opinion

Saif al-Islam Kadhafi est recherché par un tribunal international pour crimes de guerre et est rarement vu en public (photo d'archive).

Les groupes de défense des droits ont exprimé leurs craintes que le vote, prévu le 24 décembre, ne soit pas libre et équitable.

Les puissances mondiales et le secrétaire général des Nations unies ont prévenu que quiconque tenterait d'y faire obstacle ou d'en falsifier le résultat s'exposerait à des sanctions.

Des photos et des vidéos circulant en ligne montrent Saif al-Islam Kadhafi assis devant une affiche du prochain scrutin, en train de signer des documents électoraux.

Barbu et portant des vêtements traditionnels libyens, il s'est adressé à la caméra et a cité un verset du Coran qui se traduit par "juge entre nous et notre peuple en vérité".