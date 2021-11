Ouganda: que sait-on des attentats-suicides revendiqués par l’Etat Islamique en Ouganda ?

il y a 36 minutes

Que s'est-il passé ?

Des kamikazes ont pris pour cible la capitale ougandaise Kampala, tuant au moins trois personnes et en blessant plus de 30 autres, selon la police.

Qui est derrière l'attaque ?

Mais après sa réapparition en RD Congo, son activité a pris une dimension djihadiste plus globale, avec des attaques de plus en plus revendiquées au nom du groupe État islamique (EI).

Condamnation des autorités

Il a ajouté que des informations ont été obtenues d'une troisième personne qui était également un kamikaze dont les gardes du corps ont arrêté Bwaise, mais a noté qu'il est décédé plus tard des blessures par balle subies lors de son arrestation plus tôt mardi.

Le Kenya en état d'alerte après les attentats en Ouganda

Ces dernières années, l'ADF a été cooptée par l'État islamique, et il s'agit de la plus grande attaque à laquelle elle a été associée en Ouganda depuis qu'ils ont établi des relations.

Les militants connaissent leur chemin et peuvent se fondre dans la population locale. L'EI leur fournit un soutien tactique, les aide à mener leur campagne de propagande et leur a confié une nouvelle mission.

Les agences régionales de renseignement et de sécurité devront collaborer plus étroitement pour combattre la menace, et la population devra être plus vigilante.