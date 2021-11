Joseph Kabila, fuite de données en RD Congo : des millions de dollars transférés aux alliés de l’ancien président

il y a 4 heures

Des sociétés appartenant à la famille et aux amis de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ont vu des millions de dollars de fonds publics transiter par leurs comptes bancaires, selon la plus grande fuite de données d'Afrique.

La fuite comprend plus de trois millions de documents et des informations sur des millions de transactions de la banque BGFI (Banque Gabonaise et Française Internationale), qui travaille dans plusieurs pays africains et en France. Le journal d'investigation français en ligne Mediapart et l'ONG Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF) ont obtenu ces informations.