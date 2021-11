Barthélémy Dias: qui est-il et pourquoi fait-il parler de lui au Sénégal ?

Un personnage controversé

Barthélémy Dias est jugé et condamné en 2017 à deux ans de prison dont six mois fermes pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et détention illégale d'armes sans autorisation ».