Déforestation : quels sont les pays qui continuent à abattre des arbres ?

il y a 32 minutes

Les dirigeants du monde entier se sont engagés à mettre fin à la déforestation et à inverser la tendance d'ici à 2030.

Mais dans la forêt amazonienne brésilienne, la déforestation atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 15 ans, et ailleurs, les progrès sont difficiles.