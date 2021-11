Niagalé Bagayoko "dans la lutte contre le terrorisme, c'est la gouvernance qui sauvera le sahel"

La Semaine dernière a été particulièrement sanglante dans le sahel. La zone dite des trois frontières a perdu officiellement au moins 79 personnes dans deux attaques. Le Burkina Faso a payé le plus lourd tribu en perdant 49 de ses soldats et quatre civils dans la localité de Inata, à 300 kilomètres au nord de Ouagadougou, mais non loin de la frontière avec le Mali. De l’autre côté de la frontière, côté nigérien, 25 civils ont péri dans une attaque dans le nord du pays. La lutte contre le djihadisme dans la région se fait de plus en plus meurtrière coté civil et militaire, il faudra revoir la gouvernance, pour éradiquer ces violences. C’est l’avis de notre invité de la semaine. Niagalé Bagayoko la présidente de l’African Security Sector Network répond aux questions de Armand Mouko Boudombo.