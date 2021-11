Coup d'Etat au Soudan : comment les généraux soudanais ont trahi ma génération - Point de vue

Il s'est produit alors que j'étais en congé à Londres pour voir ma famille. Aujourd'hui, je me retrouve sans emploi et mon pays est en pleine tourmente alors que la junte tente de consolider son emprise sur le pouvoir face à la résistance croissante d'un mouvement pro-démocratie.

Deux ans plus tard, un sentiment d'injustice persiste et le coup d'État est considéré comme la deuxième fois que le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, renie ses promesses et se retourne contre le peuple.

Si la prise de pouvoir n'était pas inattendue - il y avait des tensions entre les dirigeants militaires et civils qui se partageaient le pouvoir depuis août 2019 - le moment était audacieux, et perçu comme une insulte.

Suspendu ou ridiculisé

D'anciens généraux et officiers de sécurité ont pris la parole sur les ondes pour justifier cette mesure, affirmant qu'il s'agissait de sauver la révolution et de corriger sa trajectoire.

D'autres disent avoir été victimes d'agressions verbales et de moqueries pour avoir pris parti pour les "laïcs", une étiquette utilisée par les voix pro-putsch pour critiquer M. Hamdok et les membres de son cabinet civil.

Des voix de résistance

Mais après des semaines de coupure d'Internet, de répression et d'arrestation de journalistes, de fermeture de journaux et de stations FM, de suspension des relais FM locaux de la BBC et de RFI et de promulgation de lois visant à restreindre la liberté des voix anti-coup d'État, ce rêve semble perdu.