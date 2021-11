Le volcan Nyiragongo à Goma : six mois après son éruption, menace-t-il la santé des habitants ?

Six mois après l’éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, l’émanation de gaz nocifs suscite l’inquiétude des médecins en raison des risques de maladies respiratoires pour les deux millions d'habitants de Goma.

L'éruption du volcan Nyiragongo, le 22 mai 2021, a fait au moins 32 victimes selon le bilan officiel et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers à Goma et dans les environs.

Bien que la lave ait cessé de couler, les secousses sismiques continuent et représentent un sujet d'appréhension pour la population.

“La ville de Goma est construite à côté de deux montagnes volcaniques, de temps en temps, la fumée de la montagne se répand dans la ville et cela sent l'œuf pourri”, a constaté le Dr Mathieu Yalire qui dirige le département de géochimie de l'Observatoire volcanologique de Goma.

“Quand je suis allé à l'hôpital, le médecin m'a dit que je fumais. Je lui ai répondu que je n'avais jamais fumé de cigarettes depuis ma naissance. Lorsque je lui ai expliqué ce que je faisais dans la vie, il s'est empressé de me faire remarquer que la fumée de la montagne affectait mon système respiratoire et finissait par abîmer certaines parties de mon corps”, a-t-il raconté.

Comme d’autres médecins de Goma, il craint que l’inhalation de gaz toxiques et les cendres de l'éruption n'aient causés des maladies respiratoires et oculaires. Les experts estiment que beaucoup ignorent qu'ils pourraient souffrir d'infections respiratoires aiguës et chroniques qui ne sont pas visibles.