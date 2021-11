Covid au Kenya : le gouvernement invite 20 millions de personnes à se faire vacciner en un mois

il y a 38 minutes

Le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe, a déclaré que les Kenyans ne pourront plus entrer dans les bars, les restaurants et les transports publics à partir du 21 décembre s'ils ne sont pas complètement vaccinés contre le Covid-19.

Cela ne laisse qu'un mois à plus de 20 millions d'adultes au Kenya pour se faire vacciner.

Le vaccin AstraZenaca est le plus couramment utilisé au Kenya et les deux doses requises pour être complètement vacciné sont censées être administrées à au moins six semaines d'intervalle.