VIH/sida: qu'est-ce que la PrEP, ce procédé qui empêche le VIH de vous infecter

il y a une heure

C'est quoi la PrEP ?

La PrEP est disponible sous forme de comprimés et doit être prise avant d'avoir des rapports sexuels et d'être exposé au VIH.

L'efficacité de la PrEP orale a été démontrée dans des essais de contrôle aléatoires, et elle est élevée lorsque le médicament est utilisé conformément aux instructions selon le CDC, le centre de contrôle des maladies des Etats-Unis.

Pour les rapports sexuels vaginaux réceptifs et l'utilisation de drogues injectables, elle atteint sa protection maximale après environ 21 jours d'utilisation quotidienne.

Quand prendre la PrEP ?

Elle peut être une bonne option aussi pour ceux qui n'utilisent pas toujours un préservatif, et ceux qui ont reçu un diagnostic de MST au cours des 6 derniers mois. De même les personnes qui signalent un comportement à risque continu, ou qui ont utilisé plusieurs cycles de prophylaxie post-exposition ou PPE.

La prophylaxie post-exposition, ou PPE, est un moyen de prévenir la transmission du VIH à une personne séronégative qui pourrait avoir été exposée récemment au virus. Elle consiste à prendre des médicaments anti-VIH aussitôt que possible après une exposition potentielle au virus.

La PrEP convient par ailleurs à ceux qui s'injectent des drogues et qui ont un partenaire d'injection séropositif, avec qui ils partageraient des aiguilles, des seringues ou d'autres équipements.

A-t-on accès à la PrEP en Afrique ?

Le déploiement en Afrique se heurte à différents obstacles tels que le coût, l'accès aux soins, la stigmatisation…Mais des progrès sont observés ici et là.

La prophylaxie pré-exposition a permis de réduire les nouvelles contaminations par le VIH dans une étude de cohorte menée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo pendant 2 ans et demi chez près de 600 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH).

Dr Safiatou Thiam ancienne ministre de la santé et secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida au Sénégal explique qu'en effet depuis le début de cette année 2021, la PrEP fait partie de l'arsenal de prévention des professionnels de santé impliqués dans la lutte contre le sida au Sénégal.

Par ailleurs, les résultats d'une étude, menée en Afrique de l'ouest par des chercheurs de l'Inserm et de l'IRD, et publiés dans The Lancet HIV, le 25 mai 2021, sont prometteurs.