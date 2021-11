Pourquoi l'État islamique attaque-t-il l'Ouganda ? - Analyse

Les autorités et les médias en Ouganda et en RD Congo attribuent toujours les attaques revendiquées par l'EI sur leur territoire aux membres de l'ADF, omettant généralement de mentionner le lien avec l'EI. De son côté, l'EI ne fait jamais référence à l'ADF dans ses communiqués.

L'ADF est née en Ouganda dans les années 1990, mais ses membres ont été repoussés au début des années 2000 vers les zones frontalières de l'est de la RD Congo, où ils sont largement actifs depuis lors. Leurs liens avec l'EI semblent avoir été consolidés en 2019. C'est à ce moment-là que l'EI a revendiqué ses premières actions dans la région de Beni en RD Congo en avril de la même année et, déclarant ainsi la création de la branche RDC de l'ISCAP.

Les attaques de l'EI en Ouganda

La troisième, composée de deux attentats-suicides distincts perpétrés par trois assaillants, a frappé près du commissariat central et du Parlement le 16 novembre. Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que les kamikazes étaient des membres de l'ADF et les a qualifiés de "porcs".

Tuer ou blesser des "chrétiens"

Pourquoi maintenant ?

L'EI a fait l'objet d'une répression sévère dans l'est de la RD Congo depuis le mois de mai, lorsque le gouvernement a déclaré l'"état de siège" et le régime militaire dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, à la frontière avec l'Ouganda, où l'EI est principalement actif. Le siège a été prolongé à plusieurs reprises et reste en place.