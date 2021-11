Covid : un nouveau variant fortement muté B.1.1.529 en Afrique du Sud suscite des inquiétudes

James Gallagher

Correspondant santé et sciences

il y a 36 minutes

Crédit photo, Getty Images

Nous sommes de nouveau en terrain connu : l'inquiétude grandit face à un nouveau variant du coronavirus.

Il s'agit de la version la plus fortement mutée découverte à ce jour. La liste des mutations est si longue qu'un scientifique l'a qualifiée d'"horrible", tandis qu'un autre m'a dit qu'il s'agissait de la pire variante qu'il ait jamais vue.

Il est encore tôt et les cas confirmés sont encore concentrés dans une province d'Afrique du Sud, mais certains indices laissent penser que la maladie pourrait s'être propagée plus loin.

A surtout lire sur BBC Afrique :

On s'interroge immédiatement sur la vitesse de propagation du nouveau variant, sur sa capacité à contourner une partie de la protection offerte par les vaccins et sur les mesures à prendre.

Il y a beaucoup de spéculations, mais très peu de réponses claires.

Alors, que savons-nous ?

Crédit photo, Getty Images

Le variant s'appelle B.1.1.529 et l'Organisation mondiale de la santé lui donnera probablement un nom de code grec (comme les variants Alpha et Delta) vendredi.

Il s'agit également d'une mutation incroyablement importante. Le professeur Tulio de Oliveira, directeur du Centre for Epidemic Response and Innovation en Afrique du Sud, indique qu'il existe une "constellation inhabituelle de mutations" et qu'il est "très différent" des autres variants qui circulent.

"Ce variant nous a surpris, il a fait un grand bond en avant dans l'évolution [et] présente beaucoup plus de mutations que prévu", dit-il.

Lors d'un point de presse, le professeur de Oliveira indique qu'il y a eu 50 mutations au total et plus de 30 sur la protéine de pointe, qui est la cible de la plupart des vaccins et la clé que le virus utilise pour ouvrir la porte des cellules de notre corps.Si l'on s'attarde sur le domaine de liaison aux récepteurs (la partie du virus qui entre en contact avec les cellules de l'organisme), on relève 10 mutations, contre deux seulement pour le variant Delta qui a balayé le monde.

Ce niveau de mutation provient très probablement d'un seul patient qui n'a pas pu vaincre le virus.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, c

Un grand nombre de mutations ne signifie pas automatiquement : mauvais. Il est important de savoir ce que ces mutations font réellement.

Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce virus est désormais radicalement différent de l'original qui est apparu à Wuhan, en Chine. Cela signifie que les vaccins, qui ont été conçus à partir de la souche originale, pourraient ne pas être aussi efficaces.

Certaines des mutations ont déjà été observées dans d'autres variants, ce qui donne une idée de leur rôle probable dans ce variant.

Par exemple, N501Y semble faciliter la propagation d'un coronavirus. Certains de ces éléments rendent plus difficile la reconnaissance du virus par les anticorps et pourraient rendre les vaccins moins efficaces, mais d'autres sont totalement nouveaux.

Le professeur Richard Lessells, de l'université de KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, explique : "Elles nous font craindre que ce virus ait une transmissibilité accrue, une capacité renforcée à se propager d'une personne à l'autre, mais aussi qu'il soit capable de contourner certaines parties du système immunitaire."

Il y a eu de nombreux exemples de variants qui semblaient effrayants sur le papier, mais qui n'ont rien donné. Le variant Beta était en tête des préoccupations des gens au début de l'année, car il était le meilleur pour échapper au système immunitaire. Mais finalement, c'est le variant Delta, qui se propage plus rapidement, qui a pris le dessus.

Le professeur Ravi Gupta, de l'Université de Cambridge, souligne : "Beta n'était qu'un moyen d'échappatoire au système immunitaire et rien d'autre, Delta avait une infectivité et un moyen modeste d'échapper au système immunitaire, cette bactérie a potentiellement les deux à des degrés élevés."

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, f

Les études scientifiques en laboratoire donneront une image plus claire, mais les réponses viendront plus rapidement de la surveillance du virus dans le monde réel.

Il est encore tôt pour tirer des conclusions claires, mais certains signes suscitent déjà l'inquiétude.

Il y a eu 77 cas entièrement confirmés dans la province de Gauteng en Afrique du Sud, quatre cas au Botswana et un à Hong Kong (qui est directement lié à un voyage en provenance d'Afrique du Sud).

Toutefois, certains indices laissent penser que la variante s'est propagée plus largement encore.

Ce variant semble donner des résultats bizarres (connus sous le nom d'abandon du gène S) dans les tests standard et cela peut être utilisé pour suivre le variant sans faire une analyse génétique complète.

Cela suggère que 90% des cas dans le Gauteng pourraient déjà être ce variant et qu'il "pourrait déjà être présent dans la plupart des provinces" d'Afrique du Sud.

Mais cela ne nous dit pas s'il se propage plus rapidement que le variant Delta, s'il est plus grave ou dans quelle mesure il peut échapper à la protection immunitaire conférée par la vaccination.

Cela ne nous dit pas non plus dans quelle mesure le variant se propagera dans des pays où le taux de vaccination est beaucoup plus élevé que les 24 % d'Afrique du Sud qui sont entièrement vaccinés, bien qu'un grand nombre de personnes dans le pays aient reçu le Covid.

Pour l'instant, nous nous retrouvons donc avec un variant qui suscite de vives inquiétudes, malgré les énormes lacunes de nos connaissances, et qui doit être surveillé de près, tout en posant de profondes questions sur ce qu'il convient de faire et à quel moment. La leçon de la pandémie est que l'on ne peut pas toujours attendre d'avoir toutes les réponses.

Vous pourriez aussi être intéressés par :