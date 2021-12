Déchets électroniques : pourquoi les téléphones africains abîmés sont recyclés en Europe

Par Ben Morris

Rédacteur en chef, Technologie des affaires

il y a 4 heures

Crédit photo, Eric Arthur Légende image, Eric Arthur collecte les téléphones endommagés le week-end

Eric Arthur n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ses loisirs. Il passe la plupart de ses week-ends à parcourir le Ghana pour collecter des téléphones portables endommagés.

Depuis son domicile de Cape Coast, il peut parcourir plus de 160 km en un week-end et visiter des ateliers de réparation et des dépôts de ferraille, c'est-à-dire tous les endroits où l'on peut trouver des appareils hors d'usage.

Un bon week-end, il peut en collecter 400. En outre, il gère une équipe de six agents qui font la même chose dans d'autres régions du pays et qui, à eux tous, espèrent collecter environ 30 000 téléphones cette année.

M. Arthur et ses agents versent une petite somme aux vendeurs pour chaque téléphone, de 2,5 à 2,7 cedis ghanéens, soit environ 44 cents US (254 FCFA).

Même si les téléphones sont irréparables, il faut parfois convaincre les gens de s'en séparer.

"Un téléphone Android [neuf] coûte environ 150 dollars (86 743 FCFA) et je leur offre moins d'un dollar (578 FCFA). Même s'il n'est plus utilisable, ils me disent : 'mais je l'ai acheté à ce prix. Alors pourquoi devrais-je le donner à un prix aussi bas ?".

Son travail du week-end est payé par une société néerlandaise appelée Closing the Loop. Cette société expédie les téléphones collectés par Eric et son équipe en Europe, où ils sont décomposés et recyclés. Ensuite, une entreprise de fusion spécialisée récupère environ 90 % des métaux contenus dans le téléphone - un processus qui incinère les parties en plastique.

Mais pourquoi expédier des téléphones à des milliers de kilomètres de l'Afrique de l'Ouest ?

Crédit photo, Closing the Loop Légende image, Les redevances perçues auprès des clients européens financent le recyclage en Afrique dans le cadre de l'initiative "Closing the Loop"

Selon Joost de Kluijver, cofondateur de Closing the Loop avec Reinhardt Smit, la réponse est simple. L'Afrique ne dispose pas encore des fonderies sophistiquées nécessaires pour récupérer les petites quantités de métaux très précieux qui entrent dans la fabrication d'un téléphone portable.

"Tout ce qu'il faut avoir dans une usine qui soit financièrement viable manque", dit-il. "Il n'y a pas de législation, pas d'infrastructure et pas de sensibilisation des consommateurs. Par conséquent, vous n'avez pas d'argent pour financer une collecte et un recyclage appropriés."

Entre-temps, environ 230 millions de téléphones sont vendus en Afrique chaque année. Lorsqu'ils ne sont plus utiles, certains sont récupérés par l'industrie informelle du recyclage, mais la plupart sont jetés.

Selon le Global E-waste Monitor, l'Afrique a généré 2,9 millions de tonnes de déchets électroniques en 2019, dont seulement 1 % a été effectivement collecté et recyclé.

"Les pays africains sont experts dans l'extension du cycle de vie, dans la réparation et aussi dans une certaine mesure dans le recyclage. L'état d'esprit est donc déjà là, mais il manque l'outillage adéquat, surtout pour ce type de déchets", explique M. de Kluijver.

Pour financer la collecte des téléphones en Afrique, Closing the Loop conclut des accords avec des entreprises et des organisations qui lui versent environ 5 euros (3 279 FCFA) par nouveau téléphone qu'elles achètent ou louent à celui qui leur fournit la technologie.

Pour chaque nouvel appareil sur le lieu de travail, Closing the Loop recycle une quantité équivalente de déchets électroniques dans les pays qui ne disposent pas de capacités de recyclage officielles.

Les 5 euros par téléphone couvrent la collecte, l'expédition et le recyclage d'un téléphone en Afrique, plus un certain bénéfice pour Closing the Loop.

La liste croissante des clients comprend le gouvernement néerlandais et la société de services financiers KPMG. Pour les clients, il s'agit d'un investissement relativement faible, mais qui présente un avantage environnemental important.

Crédit photo, Closing the Loop Légende image, Closing the Loop prévoit de collecter 300 000 téléphones cette année

M. de Kluijver critique certains efforts récents visant à mettre en place des programmes de recyclage des déchets en Afrique. Il affirme que sans un modèle financier durable et une législation appliquée, ces projets auront du mal à décoller.

Simone Andersson est bien consciente de ces défis. Elle est directrice commerciale du Waste Electrical and Electronic Equipment Centre (WEEE), qui recycle ces produits au Kenya.

Le Kenya ne dispose pas d'un système national de recyclage géré par le gouvernement, mais seulement d'un service de collecte des déchets dans certaines régions. L'idée du centre WEEE est née de Computers For Schools Kenya, une organisation à but non lucratif qui fournit aux écoles des ordinateurs remis à neuf.

Son travail avec les écoles a montré qu'il y avait un besoin de traiter les déchets électroniques indésirables et en 2012, l'entreprise de recyclage a été lancée.

Crédit photo, WEE CENTRE Légende image, Simone Andersson avec le technicien Ibrahim Kimani à l'atelier du Centre WEEE

Cette année, le centre WEEE prévoit de collecter 250 tonnes de déchets électroniques, principalement grâce à des accords avec de grandes entreprises comme Total Energies et Absa.

Mais cela ne représente qu'une petite partie des quelque 50 000 tonnes de déchets électroniques que le Kenya produit chaque année. Mme Andersson a le projet ambitieux de mettre en place des points de collecte dans tout le pays où les gens pourront déposer leurs appareils électroniques indésirables.

Selon elle, les Kényans sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux causés par les déchets électroniques et souhaitent faire quelque chose.

"La plupart des gens sont très conscients du problème des déchets en général. Beaucoup voudraient changer leurs habitudes, si seulement il y avait une certaine infrastructure pour les soutenir - nous voulons faire partie de la résolution de ce problème en ce qui concerne les déchets électroniques", dit-elle.

Le gouvernement kenyan prend des mesures pour aider : un plan est en cours pour introduire une législation sur la responsabilité élargie des producteurs (REP), qui attribuera la charge financière du recyclage des produits aux producteurs ou aux importateurs de biens électroniques.

"Nous faisons pression en ce sens parce que nous voyons que ce pays en a besoin", déclare Mme Andersson. "Nous voulons aussi que le Kenya soit un bon modèle pour le reste de l'Afrique.

"Le fait de disposer de l'EPR va nous aider si nous mettons les lois en place. Peut-être pas immédiatement, mais c'est sûr que cela met en place un état d'esprit totalement différent et aura un grand effet sur les objectifs et les structures."

Crédit photo, WEEE Centre Légende image, Les techniciens du centre WEEE démontent des appareils électroniques. Le fer et le cuivre peuvent être récupérés au Kenya, mais les métaux précieux doivent être traités hors d'Afrique

L'équipe de 10 techniciens de l'atelier du Centre WEEE trie et démonte soigneusement les appareils électroniques. Certains métaux - le fer et le cuivre - peuvent être récupérés localement, mais les métaux précieux comme l'or, le platine et le palladium qui sont intégrés dans les circuits imprimés ne peuvent être récupérés que par des fonderies spécialisées en Europe ou en Asie.

Mme Andersson aimerait un jour construire une fonderie au Kenya : "au fur et à mesure de notre expansion, nous voulons absolument apporter cette technologie en Afrique. Pourquoi pas en Afrique de l'Est ? Pourquoi pas au Kenya et à Nairobi ? C'est une partie de notre vision."

M. de Kluijver espère également que Closing the Loop sera en mesure de financer des usines de recyclage et des fonderies en Afrique, mais en attendant, la meilleure option qui reste est d'expédier les téléphones en Europe.

De retour à Cape Coast au Ghana, Eric Arthur constate des améliorations dans le traitement des déchets électroniques ces dernières années, mais il pense qu'il faut faire davantage.