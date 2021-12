Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté : bientôt de retour en Guinée ?

Makémé Bamba

BBC Afrique - Conakry

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les deux anciens présidents de la transition en Guinée : Capitaine Moussa Dadis Camara (G) et Général Sékouba Konaté (D)

Les présidents Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté pourront bientôt revenir dans leur pays.

L'annonce est faite mardi, le 30 novembre, à travers un communiqué du CNRD qui accueille favorablement la demande des deux anciens présidents de la transition en Guinée de rentrer au pays pour une visite.

Le Comité national de rassemblement pour le développement place le retour au pays des deux anciens présidents Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté sous le signe du renforcement de l'unité nationale et de l'apaisement.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Dans un communiqué lu sur les antennes de la Radiotélévision Guinéenne (RTG), le Colonel Mamadi Doumbouya se dit favorable au retour au pays des deux officiers à la retraite qui ont mené la transition, le premier de 2008 à 2009 et le deuxième de 2009 à 2010.

Le CNRD précise néanmoins dans son communiqué que les modalités du retour des deux personnalités seront étudiées.

"Le gouvernement de la République sera instruit très prochainement par le président de la transition à prendre attache avec les deux anciens chefs d'Etat pour examiner au cas par cas les modalités concrètes des visites", indique Colonel Aminata Diallo.

Que peut-on rappeler des deux anciens présidents ?

Crédit photo, AFP Légende image, Le chef de la junte guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara (à gauche), et le chef intérimaire de la junte guinéenne, le général Sekouba Konate (à droite), se serrent la main sous le regard du président du Burkina Faso, Blaise Campaore, le 15 janvier 2010 à Ouagadougou, lors d'une réunion

Moussa Dadis Camara, l'ancien président du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) est arrivé au pouvoir par un putsch, avec un groupe d'officiers, à la suite du décès le 22 décembre 2008 de l'ancien chef de l'Etat Lansana Conté.

Moussa Dadis Camara fait partie d'une vingtaine d'officiers de l'armée guinéenne qui ont été inculpés par la justice dans l'affaire du massacre de civils, le 28 septembre 2009 à Conakry, lors d'une manifestation de l'opposition contre son régime. Il a clamé son innocence dans ce qui s'est passé.

Selon les différents rapports sortis après le drame, plus de 150 personnes ont été tuées et plus de 100 femmes auraient également été victimes de viol et de violence.

Dans l'imbroglio qui avait suivi cette affaire, il avait reçu une balle à la tête tirée par son aide de camp, Aboubacar "Toumba" Diakité, le 3 décembre 2009.

Il faut rappeler que le président Moussa Dadis Camara vit à Ouagadougou, au Burkina Faso, depuis 2009.

Sékouba Konaté, pour sa part, avait hérité du pouvoir après la tentative d'assassinat du président Moussa Dadis Camara, en tant que numéro 2 du CNDD et ministre de la Défense.

L'ancien commandant du Bataillon des troupes aéroportées de Guinée (BATA) organise la présidentielle de 2010 qui porte Alpha Condé au pouvoir.

Il est nommé le 6 décembre 2010 par Jean Ping aux fonctions de haut-représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la Force africaine en attente et quitte son pays pour s'installer à Addis-Abeba.

Il vit hors de la Guinée depuis dix ans.

Billet de retour au pays natal

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des partisans de l'ancien chef de la junte en exil, Moussa Dadis Camara, manifestent, le 26 août 2015, à l'aéroport de Conakry

"Le Comité national du rassemblement pour le développement et son président tiennent à informer que cet acte purement humanitaire ne traduit en rien une volonté d'ingérence dans une quelconque procédure judiciaire", précise Colonel Aminata Diallo.

Sous Alpha Condé, Président Moussa Dadis Camara avait plusieurs fois demandé à rentrer au bercail, sans résultat.

Son avocat, Me Jocamey, qui avait introduit plusieurs demandes à ce sujet, se réjouit de cette nouvelle annonce et du retour prochain de son client.

"C'est tout simplement un acte humanitaire. Je suis convaincu que, de la même façon, cela m'apaise, cela me rassure, cela me fait du bien. Cela va également rassurer et apaiser plusieurs guinéens", explique Me Jocamey.

Toutefois, il a tenu à rappeler que "les autorités guinéennes n'avaient jamais voulu qu'il rentre".

"Il a tout le temps émis son envie de se mettre à la disposition de la justice de son pays, de venir et de rester auprès des siens", rappelle Me Jocamey qui dit s'être battu battu depuis dix ans dans ce sens-là, sans avoir jamais obtenu gain de cause.

Vous pourriez aussi vous intéresser à :