Omicron : trois inconnues et trois choses que nous savons sur le nouveau variant qui inquiète le monde

il y a 12 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Omicron, le nouveau variant du covid-19 apparu en Afrique du Sud

Omicron, le dernier variant du SRAS-CoV-2 à avoir été détecté et le plus mutant à ce jour, est au centre de l'attention des autorités sanitaires, des gouvernements et de la population du monde entier.

Certains craignent que, parce qu'il est si différent de la version originale identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, il soit plus contagieux, plus mortel ou qu'il se moque de l'effet des vaccins et des traitements.

Il est trop tôt pour savoir à quel point nous devons nous inquiéter, préviennent les scientifiques, qui appellent à la prudence tant que l'on ne connaît pas tous les détails.

Différentes projections suggèrent que dans une période de deux semaines nous pourrions avoir des informations plus cohérentes à ce sujet.

Nous expliquons trois aspects que nous connaissons déjà sur le nouveau variant et les trois inconnues qui préoccupent le plus les experts.

Lire aussi:

Que savons-nous ?

1. Il s'agit de la variante la plus mutée à ce jour

Il n'y a pas de doute : ce qui inquiète le plus les autorités sanitaires, c'est le nombre élevé de mutations de l'omicron.L'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a défini comme "variant préoccupant", la catégorie de la liste connue du SRAS-CoV-2 dans laquelle on trouve également les variants alpha, bêta, gamma et delta.Elle comprend les variants du virus qui se transmettent plus facilement, qui sont plus virulents ou qui réduisent l'efficacité des mesures de protection ou des vaccins et traitements disponibles.

Le professeur Tulio de Oliveira, directeur du Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies en Afrique du Sud, pays où il a été détecté pour la première fois, a déclaré qu'il présente une "constellation inhabituelle de mutations" et qu'il est "très différent" des autres variants qui ont circulé.Au total, il compte plus de 50 mutations, soit plus que le Delta, qui domine aujourd'hui dans le monde."Mais ce n'est pas le nombre de mutations qui importe, mais la position de ces mutations", prévient le virologue Julian Tang, de l'université de Leicester, au Royaume-Uni, sur BBC Mundo.La plupart des mutations de l'Omicron se trouvent dans la protéine spike et le domaine de liaison des récepteurs, deux zones qui jouent un rôle dans la manière dont l'agent pathogène pénètre et se fixe à nos cellules.Les modifications sont si nombreuses que les scientifiques craignent que notre corps ne reconnaisse pas le virus si nous entrons à nouveau en contact avec lui, même vaccinés.

2. Il est plus répandu qu'on ne le pensait

Le variant a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud, ce qui n'implique pas qu'il y soit apparu. C'est l'un des pays du continent qui dispose de la plus grande capacité technique pour la détection des variants.Plusieurs pays ont imposé de sévères restrictions à ce pays et à d'autres pays d'Afrique australe. Mais malgré ces restrictions, des cas ont déjà été enregistrés dans plusieurs des pays qui, quelques heures auparavant, avaient annulé des vols ou imposé de nouvelles mesures de contrôle aux passagers en provenance de cette région.La Belgique, premier pays d'Europe à découvrir un cas sur son territoire, a signalé qu'il s'agissait d'un touriste arrivé le 11 novembre d'Égypte.

Le variant a été identifié pour la première fois le 9 novembre, soit deux jours plus tôt.

Au Royaume-Uni, il y a quelques cas enregistrés pour lesquels il n'y a pas d'antécédents de voyage en commun connus, ce qui pourrait être une indication de transmission communautaire, bien que cela ne puisse être connu qu'au vu de l'évolution de la situation.

3. La nécessité de taux de vaccination élevés

Les scientifiques ont mis en garde dès le début : Nous ne dominerons pas le virus si le monde entier ne suit pas le rythme dans la course à la vaccination.

Il y a beaucoup d'inégalités dans les taux de vaccination et les pays africains sont en queue de peloton, loin derrière les pays disposant de plus de ressources.

Selon 'Notre Monde en Chiffres', seulement 10% de la population totale de l'Afrique a reçu au moins une dose.

En Europe, aux Etats-Unis et au Canada, et même en Amérique latine, ce pourcentage dépasse les 60%.

Pour parler de niveaux raisonnables d'immunité, les experts soulignent que plus de 80 % de la population mondiale doivent être complètement vaccinés.

Il a été démontré que les vaccins protègent non seulement contre les formes les plus graves de la maladie, mais ont également un impact significatif sur le ralentissement de la transmission de l'agent pathogène.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une personne en train de se faire vacciner.

Un large échantillon de la population non vaccinée, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains, est un terrain propice à la circulation incontrôlée du virus, à sa mutation et à l'apparition de variants comme l'Omicron.

"En fait, ce n'est pas forcément le dernier variant que nous verrons, bien que cela ne signifie pas que chaque nouveau variant implique d'être plus ou moins dangereux que les précédents", contextualise pour BBC Mundo le biologiste José Manuel Bautista, professeur à l'Université Complutense de Madrid.

Quelles sont donc les trois principales inconnues ?

1. Ce variant sera-t-il le plus dangereux de tous ?

L'OMS a averti lundi que le risque posé par l'Omicron pourrait être "très élevé".

Pour savoir s'il est plus dangereux, il faudrait ratifier les analyses préliminaires de l'organisme, qui indiquent qu'il comporte un plus grand risque de réinfection et de transmission.

Mais cela n'implique pas qu'il soit plus dangereux. Pour le vérifier, il faudra inévitablement que davantage de personnes soient infectées et que l'on suive leur évolution.

En Afrique du Sud, le docteur Angelique Coetzee, qui est à l'origine de la découverte du nouveau variant, a déclaré à la BBC que les patients qu'elle a traités présentent des symptômes très légers et que, jusqu'à présent, ils n'ont pas nécessité d'hospitalisation.

Légende image, Le Dr Angelique Coetzee s'est entretenue avec la BBC depuis Pretoria, la capitale exécutive de l'Afrique du Sud.

Mais le virus peut se comporter différemment en fonction de la démographie.

"Les populations de l'Afrique et des pays européens ou nord-américains sont différentes. Par exemple, en Afrique, il y a des pourcentages plus élevés de maladies endémiques et cela peut avoir un impact sur la gravité ou la transmission du virus", explique Tang.

"Les premiers rapports en provenance d'Afrique indiquent des symptômes plus légers et il n'y a pas de rapports de dommages neurologiques tels que la perte du sens ou de l'odorat", précise Tang.

-Les symptômes de la variante omicron, selon le médecin qui l'a découverte en Afrique du Sud.

"Un nouveau variant plus adapté à l'homme pourrait perdre toutes ces complications que nous avons observées avec d'autres mutations et ressembler davantage aux souches de rhumes courants que nous voyons chaque saison", poursuit-il.

"Mais, comme pour les vaccins, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a beaucoup d'hétérogénéité et le virus affecte les gens différemment", ajoute M. Bautista.

2. Le virus contournera-t-il l'effet des vaccins et de la réponse immunitaire ?

Avec des vaccinations avancées dans plusieurs pays et de nombreux autres qui doivent encore rattraper leur retard, c'est l'une des inconnues les plus inquiétantes.

"La combinaison des mutations Omicron suggère qu'il y a une évolution sélective et une pression pour échapper à l'effet des vaccins, mais ce n'est pas surprenant", dit Tang.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Australie, ils ont commencé à faire plus de tests dans les aéroports pour identifier et isoler les cas infectés par le nouveau variant du coronavirus.

Le virologue explique que le fait d'échapper à la réponse immunitaire naturelle ou aux vaccins est une sorte d'évolution logique de tout agent pathogène.

Dans ce cas, deux scénarios hypothétiques s'ouvrent.

Le plus pessimiste ? Qu'un nouveau vaccin soit nécessaire . Son développement prendrait moins de temps que s'il était créé de toutes pièces au début de la pandémie, mais cela prendrait quelques mois.

Un scénario plus optimiste est que, bien que nos corps vaccinés ne reconnaissent pas aussi bien le virus en raison de ses différentes mutations, il est plus doux et n'a pas de conséquences graves .

"Si le vaccin ne protégeait pas contre le nouveau variant, mais qu'il n'entraînait pas une plus grande gravité, il ne serait pas vraiment important que les vaccins soient moins performants", explique M. Tang.

3. Deviendra-t-il le variant dominant ?

Tous les variants sont en compétition pour être dominants. C'est le comportement naturel des virus.

Et pour dominer, les experts s'accordent à dire que le virus doit être très efficace pour être transmis. "Mais nous ne sommes pas encore sûrs qu'il en sera ainsi ou non", précise M. Tang.

C'est pourquoi les experts soulignent que les deux semaines qui suivent seront cruciales pour savoir de quelle manière ce nouveau variant pourrait se manifester.

Jusqu'à présent, les deux variants qui ont été les plus efficaces dans cette course ont été Alpha et Delta.

Si l'Omicron finira par dominer la scène ou non, il faudra attendre pour le voir. Ainsi que pour savoir s'il sera plus doux ou non.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les variants entrent naturellement en compétition pour devenir dominants.

Bautista prévient que s'il est plus transmissible et non moins bénin que les précédents, en infectant beaucoup plus de personnes, le pourcentage de décès ou d'admis pourrait être plus élevé.

Tang insiste sur le fait que si elle est plus infectieuse mais moins dangereuse, cela pourrait même être une bonne nouvelle : le virus est finalement en train de devenir l'un des coronavirus communs, comme la grippe ou le rhume, qui nous affectent à chaque saison.

C'est un scénario que les scientifiques ont envisagé depuis le début de la pandémie.

Quoi qu'il en soit, M. Bautista conclut que "le principal avertissement que nous laisse cette situation est que nous devons vacciner au maximum, maintenir l'utilisation de masques, la distance et la ventilation."