Election présidentielle en Gambie : pourquoi les électeurs continueront de voter avec des billes

il y a 40 minutes

À la fermeture des bureaux de vote, les billes de chaque fût sont comptées et comptabilisées - comme on le ferait avec des bulletins de vote.

Un scénario cauchemardesque évité

Ils avaient fait valoir qu'avec l'ouverture de l'espace démocratique et la possibilité que davantage de candidats participent aux futures élections, les billes et les fûts pourraient se révéler trop encombrants.

Le pays, avec ses magnifiques plages et sa faune abondante, dépend fortement du tourisme et a été durement touché par les restrictions de voyage. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi.

Pour celui qui gagnera le plus de billes le 4 décembre, le plus grand défi sera de développer et de créer des opportunités en Gambie afin de la rendre plus attrayante pour les résidents et pas seulement pour les touristes.