Adama Barrow : le président sortant déclaré vainqueur de l'élection en Gambie

il y a une heure

Le président Barrow a obtenu environ 53 % des voix samedi, son plus proche rival Ousainou Darboe ayant obtenu 28 %.

M. Darboe et d'autres candidats ont déclaré plus tôt qu'ils ne pouvaient pas accepter les résultats du scrutin.

Le règne de M. Jammeh, qui a duré 22 ans, a été marqué par des allégations d'abus. Récemment, des témoins ont raconté à une commission de la vérité que des escadrons d'exécution soutenus par l'État et des malades du sida ont été contraints de suivre de faux traitements.

Malgré son exil en Guinée équatoriale, M. Jammeh reste une personnalité influente, s'adressant à ses partisans à distance pendant la campagne et les exhortant à ne pas voter pour M. Barrow, même si une faction de son parti a conclu un accord controversé pour travailler avec le président actuel.M. Barrow est un promoteur immobilier prospère qui a autrefois travaillé comme agent de sécurité à Londres. Il a créé une surprise de taille en battant M. Jammeh lors du dernier scrutin en 2017.

Lorsque la nouvelle de la victoire de M. Barrow est tombée, ses partisans ont commencé à célébrer dans les rues, tandis que les partisans de son plus proche rival, M. Darboe, se sont rassemblés à son domicile.

"J'appelle tous les Gambiens, quel que soit leur clivage politique, à mettre de côté nos différences politiques et autres et à se rassembler comme un seul peuple pour travailler au développement de notre pays", dit-il.

M. Darboe et deux autres candidats - Mama Kandeh et Essa Mbye Faal - ont publié une déclaration commune avant la proclamation du résultat final, remettant en cause les chiffres.