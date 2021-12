Covid en Ouganda : l'homme dont les enfants ne retourneront peut-être jamais à l'école

Dix des enfants de Fred Ssegawa pourraient ne plus jamais retourner à l'école.

Privés d'éducation formelle depuis mars 2020 par les mesures strictes de confinement du coronavirus en Ouganda, ils sont pris dans l'une des plus longues fermetures d'école au monde.

Les deux plus jeunes de ses 12 enfants étaient trop petits pour être scolarisés.

Il fait travailler trois de ses enfants, âgés de 10 à 15 ans, à ses côtés. Les plus âgés se débrouillent comme ils peuvent pour trouver de l'argent.

Il est vrai que les cas et les décès dus au coronavirus sont relativement peu nombreux, mais l'expérience de M. Ssegawa et de sa famille montre l'impact plus large des mesures sanitaires.