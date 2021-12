Relations Afrique-France : pourquoi la France fait face à tant de colère en Afrique de l'Ouest

Par Paul Melly

Analyste de l'Afrique

il y a 8 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Mali a connu plusieurs manifestations contre la France

Tout a commencé de façon si positive. Où les choses ont-elles mal tourné ? Pourquoi la France semble-t-elle aujourd'hui si impopulaire en Afrique ?

Le président français Emmanuel Macron augmente l'aide au continent, commence à restituer les objets culturels volés pendant les guerres coloniales et va au-delà des liens intergouvernementaux habituels pour impliquer les jeunes générations et la société civile.

Il maintient les troupes françaises au Sahel pour lutter contre les militants djihadistes qui tuent tant de civils, de policiers et de soldats locaux et soutient le bloc régional de la Cedeao, qui tente de défendre les politiques électorales contre les prises de contrôle militaires.

Cette année, il s'est rendu au Rwanda pour reconnaître publiquement les échecs de la France pendant le génocide de 1994.

Pourtant, son pays est désormais la cible de plaintes et de critiques africaines aigries, à une échelle probablement sans précédent.

Le mois dernier, un convoi de troupes françaises se dirigeant vers le nord pour soutenir la lutte contre les militants islamistes est bloqué à plusieurs reprises par des manifestants alors qu'il traverse le Burkina Faso et le Niger.

En septembre, le Premier ministre malien Choguel Maïga est accueilli par une vague de commentaires sympathiques lorsqu'il profite d'un discours à l'ONU pour accuser la France d'"abandonner son pays en plein vol", après que M. Macron commence à réduire le déploiement de troupes dans le pays.

Parmi les commentateurs progressistes d'Afrique de l'Ouest et les jeunes urbains, il est désormais courant d'entendre des appels à l'abolition du franc CFA - la monnaie régionale utilisée par de nombreux pays francophones et qui est arrimée à l'euro sous la garantie du gouvernement français. Ses détracteurs affirment que cela permet à la France de contrôler les économies des pays qui l'utilisent, tandis que la France affirme que cela garantit la stabilité économique.

Arrogance néocoloniale

Comment expliquer ce paradoxe ? Comment se fait-il qu'un président plus soucieux de l'Afrique que la plupart de ses prédécesseurs récents, et plus conscient aussi de la façon dont le continent change, se heurte à un niveau d'impopularité française qui n'a pas été ressenti depuis des décennies ?

Le style personnel de M. Macron, sûr de lui - les critiques diraient arrogant - est certainement un facteur.

Crédit photo, AFP Légende image, Malgré sa main tendue à l'Afrique, le président Macron est confronté à une réaction négative

Il a fait sa part de gaffes diplomatiques.

Après la mort de 13 soldats français dans un accident d'hélicoptère au Mali en novembre 2019, il exige que les dirigeants ouest-africains s'envolent vers la France pour un sommet d'urgence, une sortie perçue comme une arrogance néocoloniale, d'autant que le Mali et le Niger avaient subi des pertes militaires récentes bien plus lourdes.

Le président Macron est contraint de rectifier rapidement le tir, en se rendant à Niamey, la capitale du Niger, pour rendre hommage aux militaires nigériens morts et en reportant le sommet à janvier 2020.

Mais les causes du malaise actuel de la France remontent aussi à des décennies avant l'élection de M. Macron en 2017.

"Vous pouvez citer des controverses historiques liées à la colonisation. Beaucoup d'entre nous sont les enfants de parents qui ont connu la période coloniale et ses humiliations", explique l'analyste politique ivoirien Sylvain Nguessan.

Au cours des premières décennies qui ont suivi l'indépendance, la France a entretenu un réseau dense de relations personnelles avec les dirigeants et les élites africains - surnommé "françafrique" - qui a trop souvent glissé vers une protection mutuelle des intérêts particuliers, avec peu de considération pour les droits de l'homme ou la transparence.

Parmi les puissances extérieures, Paris était loin d'être la seule à être de connivence avec des alliés dictatoriaux, mais ses relations étaient particulièrement étroites et indiscutables.

Charisme et changement

L'échec le plus accablant s'est produit au Rwanda en 1994, lorsque la France n'a pas agi alors même que son allié, le régime du président de l'époque, Juvénal Habyarimana, commençait à préparer un génocide.

Crédit photo, AFP Légende image, Le CFA est une monnaie de l'époque coloniale qui est toujours utilisée dans plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique

À partir du milieu des années 1990, plusieurs gouvernements se sont efforcés de réformer l'engagement de la France en Afrique et de donner une plus grande priorité au développement et à la gouvernance démocratique.

Mais l'élan s'est ensuite essoufflé.

Nicolas Sarkozy a commencé son mandat de président en 2007 en faisant remarquer, avec un manque de tact spectaculaire, que "l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire". Il favorise de vieux alliés tels que la famille Bongo, qui gouverne le Gabon depuis 1967.

Lorsque François Hollande est devenu président en 2012, il n'a eu d'autre choix que de se concentrer sur les questions de sécurité au Sahel - une bande de terre située au sud du Sahara. Il n'a jamais vraiment eu la force politique de relancer les efforts de réforme.

Mais avec l'arrivée au pouvoir de M. Macron, la France a eu un président pleinement conscient de la nécessité d'un changement - et disposant du poids politique et de l'enthousiasme personnel pour s'attaquer à la tâche.

En 2017, il dit à des étudiants dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, que la France soutiendrait une réforme du franc CFA si les gouvernements africains le souhaitaient. Il a également invité des personnalités de la société civile, de la jeunesse et de la culture au sommet France-Afrique de cette année à Montpellier, plutôt que la flopée habituelle de présidents.

Le Sahel, une plaie qui saigne

Pourtant, son empressement à parler franchement, à remettre en question les anciennes structures et les idées reçues n'a pas toujours été apprécié, même par ceux qui réclament le changement.

Crédit photo, AFP Légende image, Malgré l'opération antiterroriste de la France, les militants restent un problème majeur dans la vaste région du Sahel, en Afrique de l'Ouest

En outre, la situation au Sahel s'est détériorée et est devenue une plaie béante.

La présence militaire française alimente un sentiment de mécontentement de plus en plus répandu en Afrique de l'Ouest.

Malgré un effort militaire massif et soutenu - avec plus de 5 000 soldats déployés et plus de 50 tués - la France n'a pas été en mesure de surmonter de manière décisive la menace des djihadistes, dont les attaques contre les communautés locales et les forces de sécurité se poursuivent.

Les raisons sont complexes, tant militaires que sociales, environnementales et économiques.

Pourtant, une part importante de l'opinion publique locale estime que la France, en tant que puissance militaire occidentale de haute technologie, aurait dû être en mesure de "régler" le problème et devrait maintenant se retirer si elle ne peut le faire.

Ces sentiments semblent avoir motivé les manifestants qui ont bloqué le convoi de l'armée française.

Et cela vient après des causes antérieures de ressentiment, comme le souligne M. Nguessan : "les discours de Sarkozy à Dakar, de Macron à Ouagadougou ; la guerre en Côte d'Ivoire ; les résultats décourageants de la campagne contre le terrorisme".

"Les questions liées à la monnaie, à la dette, au soutien aux dictateurs locaux et aux mots mal choisis."

Crédit photo, AFP Légende image, La France est toujours considérée comme un soutien de l'establishment de la vieille garde, même si elle soutient les organes démocratiques

Mais des facteurs sociaux et communautaires sous-jacents façonnent également l'attitude de certains.

Un officier supérieur du Sahel affirme qu'il considère les Français comme des alliés des anciens rebelles séparatistes touaregs dans le nord du Mali - une allégation farouchement et de manière argumentée, démentie à Paris.

Des complexités similaires entourent le soutien de la France à l'organisme régional d'Afrique de l'Ouest, la Cedeao, qui tente actuellement de faire pression sur les putschistes du Mali et de la Guinée pour qu'ils ramènent rapidement leurs pays à un régime constitutionnel civil.

Un nombre croissant de jeunes considèrent le bloc régional comme un club de présidents sortants, trop lent à critiquer les dirigeants civils qui manipulent les règles démocratiques et peu disposé à reconnaître la force du soutien populaire aux dirigeants militaires qui promettent des réformes.

Ainsi, en soutenant la Cedeao en tant qu'institution africaine légitime de gestion des crises, la France finit par être perçue comme un soutien de la vieille garde de l'establishment.