Pourquoi les troupes ougandaises sont entrées une nouvelle fois en RD Congo

il y a 58 minutes

Les incursions précédentes ont été extrêmement controversées, les troupes ayant par le passé combattu des soldats rwandais, commis des atrocités et pillé les ressources naturelles du pays.

Pourquoi des troupes ougandaises sont-elles en RD Congo ?

Dans le dernier et le plus audacieux d'une série d'attentats, le 16 novembre, trois kamikazes se sont fait exploser et ont tué au moins quatre autres personnes.