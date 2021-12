Incendie dans une prison du Burundi: 38 détenus sont morts

Les pompiers sont arrivés tard en fait, il fait nuit, il n'y a pas d'électricité et les salles sont toujours fermées, nous sommes toujours enfermés ici et la configuration des choses est mauvaise, et vous savez à quelle vitesse les lits et les matelas prennent feu", a déclaré le détenu.